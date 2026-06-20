Una treintena de jóvenes participan en esta formación obligatoria, que es fundamental para hacer frente a contratiempos de salud o a eventuales emergencias

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El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, junto a la edil de Juventud, Iraya Villalba, ha visitado este viernes el curso de formación en prevención y primeros auxilios que han recibido la treintena de monitores y monitoras que van a trabajar este verano en los dos campamentos que organiza la asociación Corresponsales Juveniles en colaboración con el Área de Juventud.

Estos campamentos son el que se desarrollará en las mismas instalaciones de dicha Casa de la Juventud y el que tendrá lugar en el Aula de la Naturaleza de Torrealquería que se conoce como Kikiwaka.

Esta formación forma parte del completo programa de preparación que reciben estos jóvenes de cara a su empleo durante el mes de julio y la primera quincena de agosto con niños y niñas de entre 4 y 12 años en estos campamentos que favorecen la conciliación laboral y familiar de los padres y constituyen una alternativa de ocio para los más pequeños durante las vacaciones escolares del verano.

La formación recibida es fundamental para hacer frente a contratiempos de salud o emergencias. Villanova les ha deseado un buen verano y ha destacado “la apuesta por la formación” que se realiza desde el Ayuntamiento y más concretamente desde Juventud para que las capacidades de encontrar un empleo de calidad sean cada vez más.