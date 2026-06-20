El grupo de La Platea ha demostrado lo aprendido durante el año en una gala de flamenco y danza española que ha reunido en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ a numeroso público

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El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogió este viernes la gala de fin de curso del taller de baile dirigido por la profesora Lourdes Nieto. El espectáculo, centrado en la danza española y el flamenco y que llevaba el título de ‘Nuestro Eco’, sirvió para cerrar un nuevo curso de formación y puso el broche final al trabajo realizado durante los últimos meses.

El taller, cuya sede de ensayo se encuentra en el centro cultural La Platea, contó este curso con un total de 16 personas, de las cuales la mitad subieron al escenario para mostrar las coreografías preparadas.

Durante el acto, el público asistente, formado principalmente por familiares y amigos de los participantes, disfrutó de un recorrido por diferentes piezas de danza española y flamenco, con el que las alumnos pusieron en práctica todo lo aprendido a lo largo del curso.

Con ‘Nuestro Eco’, el taller de baile de Lourdes Nieto volvió a cerrar el curso con una muestra abierta al público, una cita que se ha convertido ya en una tradición dentro de la programación cultural en Alhaurín de la Torre.