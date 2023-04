El joven alhaurino Alejandro Pérez, volverá a participar este año en el International Buggy Challenge cuya V edición se celebrará entre los días 12 y 14 de mayo en Barcelos (Portugal). Para Nitro Buggy habrá un total de 3 finales: IBC, +40 y Juniors.

Además, el domingo, después de Nitro Last Chance, habrá una final para Juniors y otra para +40 para los pilotos que no clasificaron para la final de IBC (los pilotos que compiten en +40 o finales junior no pueden correr la final de IBC).

Alejandro Pérez se proclamó subcampeón de Europa de radio control en 2019; un título que suma a su palmarés en el que ya cuenta con un Campeonato de Andalucía y otro de España; con sólo 14 años.

¡Mucha suerte Alejandro!