Baloncesto, piscina, excursiones, salidas a la naturaleza y desplazamientos a espacios de aventura como Selwo o ‘Amazonia Aventura’ conforman la oferta estival de un Campus de ocio y deportes con régimen interno que transformará el centro en un espacio lúdico durante los meses de julio y agosto

Aventura, convivencia y deporte de la mano del equipo que ha marcado la diferencia en la Cuarta División del baloncesto nacional para un Campus de Verano que se reinventa con actividades, talleres y excursiones que convertirán las instalaciones del Colegio El Pinar en un gran espacio lúdico abierto a la acción creativa entre niños, niñas y jóvenes de diversas edades que tendrán la oportunidad de vivir unas vacaciones diferentes en un espacio de recreo adaptado de más de 20.000 metros cuadrados con piscina semiolímpica y zonas acuáticas adicionales, recintos deportivos y zonas verdes con áreas abiertas al juego.

Experiencia inmersiva El Pinar cambia por completo el formato de su oferta estival de este verano para diseñar un campus ‘inmersivo’ basado en la creatividad, el deporte y la aventura en el que los residentes tendrán la oportunidad de convivir las 24 horas, disfrutando de veladas con juegos, observación astronómica y decenas de actividades que se prolongarán hasta después de la cena y en el que no faltarán los clásicos relatos de misterio a la luz de las velas; pues los jóvenes tendrán la oportunidad de disfrutar de una experiencia envolvente que se prolongará en tramos de semanas completas a elección de las familias que así lo elijan.

Esta nueva programación de ocio permitirá abrir las puertas de uno de los centros con más amplios de la región a familias y estudiantes que buscan una opción diferente para el verano de sus hijos o hijas.

Se trata de la primera vez en dos décadas que la institución académica, que cuenta con una amplia experiencia en la organización de campamentos de verano, da el salto a un formato envolvente que va a permitir la pernoctación para los residentes que así lo quieran.

Los inscritos podrán vivir una experiencia de 24 horas durante seis días completos en las fechas elegidas hasta el 15 de agosto.

La estancia mínima para esta opción será de una semana en la que su sumarán a todas las actividades programadas desde el lunes por la mañana hasta el sábado a última hora de la tarde.

Además de la opción interna con pernoctación en los espacios adaptados; el Campus de Verano cuenta con un formato no intensivo para los niños, niñas y jóvenes que elijan la opción de dormir en casa y contempla la entrada de residentes a primera hora de la mañana y su marcha a la conclusión de la jornada, a partir de las ocho de la tarde.

En este caso, también incluyen desayunos, merienda y almuerzo; al tiempo que serán igualmente comunes gran parte de las actividades de la programación lúdica.

AVENTURA

Con excursiones a espacios naturales, iniciativas de aventura, excursiones y salidas que permitirán a los campistas vivir experiencias únicas en instalaciones tan emblemáticas como Selwo o Aventura Amazonia; entre otros complejos lúdicos, el Campus de Verano de El Pinar presenta una de las propuestas de acción más completas de la oferta estival de la provincia de Málaga; en la que tampoco faltarán los talleres participativos, proyectos de arte y dinámicas deportivas en los distintos medios acuáticos que se desplegarán en el recinto de piscina.

Finalmente, el Campus volverá a contar con una variante para los niños y niñas nacidos entre 2017 y 2020, que será el ‘Pequecamp’; un campamento para los benjamines de la casa en el que tendrán protagonismo las actividades al aire libre y los juegos en los entornos de piscina adaptados. Con un horario que se prolongará desde la mañana hasta después del almuerzo -tres de la tarde- está opción vuelve a estar disponible para la matrícula por semanas, quincenas o meses completos desde la última semana de junio hasta el 13 de agosto.

Toda la info así como formularios de inscripción se encuentran disponibles en la página web del centro www.colegioelpinar.com