Del 7 al 10 de agosto, la ciudad finlandesa de Tampere ha sido escenario del Campeonato de Europa Sub-20 de Atletismo, cita que ha contado con la delegación española más numerosa de la historia: 83 atletas (47 hombres y 36 mujeres), superando así los registros de Tallín 2021 y Jerusalén 2023.

Entre los nueve representantes andaluces estuvo el alhaurino Salvador García Santos, integrante del Trops Cueva de Nerja, que defendió los colores de España en la exigente modalidad de pruebas combinadas o decatlón.

En la primera jornada, disputada el sábado, García afrontó cinco disciplinas:

100 metros lisos : 11,35 segundos

Salto de longitud : 6,55 metros

Lanzamiento de peso : 13,78 metros

Salto de altura : 1,85 metros

400 metros: 50,25 segundos

Estos resultados le permitieron sumar 3.681 puntos y situarse en el 14º puesto provisional.

El domingo, el atleta completó las pruebas restantes:

110 metros vallas : 15,22 segundos (quinto en su serie)

Lanzamiento de disco : 38,48 metros

Salto con pértiga : 3,70 metros (mejor marca personal)

Lanzamiento de jabalina : 48,15 metros

1.500 metros: 4:42.78 minutos

Finalmente, cerró su participación en la 18ª posición, con un total de 6.897 puntos. Su actuación más destacada fue en los 110 metros vallas, con 823 puntos, mientras que el salto con pértiga —prueba en la que posee un registro personal de 4,30 metros— fue la que más le penalizó en el cómputo global.

Aunque sus marcas estuvieron por debajo de sus mejores registros habituales, la participación en esta cita continental supone un importante paso en su trayectoria deportiva y una valiosa experiencia internacional.