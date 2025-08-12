Alhaurín de la Torre se convertirá en la sede oficial del Unicaja Sub-22 para la próxima temporada de la Liga U, la nueva competición impulsada por la Liga ACB y la Federación Española de Baloncesto (FEB), con el respaldo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y del Consejo Superior de Deportes. Los encuentros se celebrarán en el Polideportivo Cubierto Blas Infante, y el equipo adoptará la denominación Unicaja Alhaurín de la Torre, llevando así el nombre del municipio por toda España.

El acuerdo fue presentado este martes en la sala de prensa del Palacio de Deportes José María Martín Carpena por el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el presidente de Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto.

López Nieto expresó su satisfacción por el desembarco del conjunto Sub-22 en la localidad:

“Estamos encantados. Todo han sido facilidades para acoger la estructura de un equipo que cuenta con una organización muy similar a la del primer plantel de la Liga Endesa. Alhaurín de la Torre es una ciudad extraordinaria y tendrá el co-naming del equipo, que jugará en el Blas Infante”.

Por su parte, Villanova subrayó la relevancia de este paso para el deporte local:

“Fuimos Ciudad Europea del Deporte en 2015 y ahora damos un salto importante con la Liga U. Esta competición refuerza el baloncesto nacional y nos sitúa como sede de un grupo de gran nivel. Es un honor que el Unicaja, referente en Málaga, Andalucía y España, confíe en nuestro municipio”.

Formato de la Liga U

La Liga U contará con 15 equipos Sub-22 —integrados por jugadores nacidos en 2004 o posteriores— procedentes de clubes de la ACB, distribuidos en dos grupos.

En el Grupo A, junto al Unicaja Alhaurín de la Torre, participarán Barça Atlètic, BAXI Manresa, Casademont Zaragoza, Fundación CB Canarias, Joventut Badalona, Real Madrid y Valencia Basket. El Grupo B estará formado por Bàsquet Girona, Bilbao Basket, Burgos Grupo de Santiago, Força Lleida, Gran Canaria, Stellantis & You Granada y UCAM Murcia.

El conjunto malagueño estará dirigido por Manolo Trujillo, y la plantilla definitiva se dará a conocer en las próximas semanas.

Esta nueva competición busca compatibilizar la formación académica y deportiva de los jóvenes talentos, ofreciendo orientación y becas para facilitar la continuidad de sus estudios universitarios o de formación profesional mientras compiten a un alto nivel.

El campeonato comenzará el 10 de octubre de 2025 y se prolongará hasta el 17 de mayo de 2026, fecha en la que se celebrará una Final a 6 que coronará al primer campeón de la Liga U.