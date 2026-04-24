El Área del Mayor del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha llevado a cabo una excursión a la Senda Litoral, concretamente en el tramo comprendido entre La Cala del Moral y Torre de Benagalbón, en la zona este de la Costa del Sol.

La actividad ha contado con la participación de una treintena de personas, que han disfrutado de un agradable paseo junto al mar en un entorno natural privilegiado. La jornada se ha completado con desayuno y almuerzo, favoreciendo la convivencia y el intercambio de experiencias entre los asistentes.

Desde la concejalía que dirige Miguel Pacheco se destaca la importancia de este tipo de iniciativas, orientadas a promover un envejecimiento activo y saludable, fomentando la actividad física, la socialización y el bienestar emocional de las personas mayores.

El Ayuntamiento continúa apostando por propuestas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de este colectivo, reforzando su participación en la vida social del municipio.