La Asociación de la Prensa de Málaga reúne a voces emblemáticas e investigadores para repasar la evolución del medio

El encuentro, celebrado en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, culmina con la presentación del I Premio ‘Alejo García’, impulsado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande con la colaboración de la APM y la UMA

La Asociación de la Prensa de Málaga (APM) ha conmemorado este jueves el centenario de la radio en la ciudad con una jornada especial celebrada en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. La cita, organizada con el apoyo del Colegio de Periodistas de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga, ha reunido a alumnado, periodistas y representantes de medios para rendir homenaje a un medio que ha marcado la vida social y cultural malagueña durante un siglo y que ha sabido reinventarse sin perder su esencia ni su cercanía con la audiencia.

Bajo el título ‘Cien años de radio en Málaga’, la sesión —desarrollada durante toda la mañana— ha ofrecido un recorrido por la evolución del medio, desde sus orígenes hasta las nuevas narrativas sonoras. El programa se ha estructurado en dos mesas redondas: una dedicada a la época dorada de la radio y otra centrada en sus inicios en la ciudad, combinando memoria profesional y análisis histórico. Tras el verano, se celebrará una segunda jornada para tratar el presente y el futuro de la radio.

La presidenta de la APM, Elena Blanco, ha destacado el carácter de reconocimiento de la iniciativa. “Se trata de una jornada de agradecimiento por todo lo que este medio y sus profesionales han aportado a Málaga”. Ha subrayado el valor de la radio como “memoria viva” y herramienta de servicio público, y ha incidido en la vigencia de la radio local: “Cumple una función insustituible de proximidad, informa con inmediatez, da voz a la ciudadanía y vertebra la vida comunitaria”.

La vicepresidenta de la APM y moderadora del encuentro, Teresa Santos, presidenta del Colegio de Periodistas en Málaga, ha puesto el acento en la dimensión emocional del medio: “Sus voces entran en las casas y se quedan en ellas”, ha afirmado. Ha recordado que la radio “ha tejido la historia de la ciudad” y ha reivindicado la exigencia del oficio: “No solo hay que informar, hay que comunicar, y para ello es fundamental dominar el verbo”.

LA ÉPOCA DORADA DE LA RADIO

La primera mesa, dedicada a la época dorada, ha reunido a profesionales como Luciano González Ossorio, Pepa Mesa, Mariluz Aguilar-Galindo, Inmaculada Jabato, Carmen Abenza y Joaquín Durán, este último por videoconferencia. Sus intervenciones han dibujado una radio “viva, directa y muy participativa”, en palabras de Pepa Mesa, marcada por la cercanía con la ciudadanía y su influencia en los cambios sociales de la Transición. Luciano González Ossorio ha recordado una radio “de calle, de servicio público y sometida a censura”, mientras que Mariluz Aguilar-Galindo ha aludido también a la autocensura en una etapa “difícil pero mágica”.

Las intervenciones han coincidido en señalar la profunda transformación tecnológica del medio —de la onda media a la FM y, posteriormente, al universo del podcast— sin perder su esencia. Joaquín Durán ha destacado su capacidad de adaptación: “La radio está viva y seguirá así eternamente”, mientras que Inmaculada Jabato ha reivindicado su cercanía como “el medio más íntimo, un mensaje de tú a tú con el oyente” y la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en los programas. Carmen Abenza, por su parte, ha animado al alumnado a implicarse en un oficio vocacional “en el que aún queda mucho por hacer”.

ORÍGENES Y EVOLUCIÓN

La segunda mesa ha abordado los orígenes de la radio en Málaga desde una perspectiva académica, con la participación de Juan Tomás Luengo, Joaquín Palmerola y Paco García Muñoz, autores de referencia en el estudio de la historia del medio en Málaga. A través de sus intervenciones, el debate ha trazado un recorrido por las primeras décadas de la radio y su impacto social. Juan Tomás Luengo, que ha intervenido por videoconferencia, ha repasado el papel de emisoras como Radio Juventud, a la que ha definido como un fenómeno sociológico sin precedentes: «Fue la más escuchada y la más rentable del país».

Por su parte, Joaquín Palmerola ha situado el foco en la radio de los años 50, un medio “formalista y orientado al entretenimiento” que desempeñó una función clave como vía de evasión en una España empobrecida y en blanco y negro. En esta misma línea, Paco García Muñoz ha destacado la relevancia de EAJ-9 Radio Málaga, testigo directo de la República, la Guerra Civil y la posguerra, y ha subrayado cómo la radio se convirtió en una herramienta esencial para acercar la información a amplias capas de la población, incluso en contextos de alto analfabetismo, abriendo así nuevas oportunidades de acceso al conocimiento.

En el debate posterior con los asistentes, se ha puesto de relieve el papel vertebrador de la radio, su credibilidad y su capacidad para acompañar a la ciudadanía en momentos clave. También se ha reivindicado la figura del locutor y la necesidad de que las nuevas generaciones aúnen formación, capacidad de improvisación y contenido relevante.

I PREMIO ‘ALEJO GARCÍA’

El encuentro ha concluido con la presentación del I Premio de Periodismo al Mejor Documental Sonoro ‘Alejo García’, impulsado por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande en colaboración con la APM y la Universidad de Málaga. El galardón, de ámbito nacional y dotado con 1.500 euros, nace con el objetivo de reconocer la creatividad y la calidad técnica en las producciones sonoras. BASES.

El alcalde, Anthony Bermúdez, ha destacado la singularidad de esta iniciativa, mientras que el concejal de Comunicación, Luis Miguel Molina, ha señalado que la idea partió de su antecesor, el periodista Luis Guerrero, como homenaje a Alejo García, periodista vinculado a RNE, y a los profesionales del periodismo sonoro.

Durante la presentación, Elena Blanco ha ensalzado la figura de Alejo García y su papel destacado en la Transición, y ha subrayado además el carácter único del premio en el ámbito nacional. Por su parte, la decana de la Facultad, Bella Palomo, ha valorado el acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento como un ejemplo de “hermanamiento” institucional para impulsar nuevas iniciativas.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 23 de mayo y está dirigida a estudiantes y titulados en Periodismo o Comunicación Audiovisual. Con este lanzamiento, la Asociación de la Prensa de Málaga refuerza su programación conmemorativa y proyecta el futuro de la radio como un medio en constante evolución, pero fiel a su vocación de servicio público.