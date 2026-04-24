En Alhaurín de la Torre contamos con un nuevo campeón de España, nos referimos a Daniel Cordero Mulero que se proclamó el pasado fin de semana Campeón de España de Muay Thai en categoría competitiva, mayor de 18 años y peso 51 kg.

La trayectoria de Daniel es imparable, no contento con ser cinturón negro de Taekwondo y recorrerse España de combate en combate, a los 14 años decidió probar el Muay Thai y desde entonces no hay quien lo baje del podio.

Se ha proclamado tres años consecutivos Campeón de Andalucía; en 2024, en su primer campeonato de España fue subcampeón, el pasado año logró la medalla de bronce y este año, en un Campeonato que, además, se ha celebrado en el Pabellón de Ciudad Jardín de Málaga, algo inusual, ya que esta cita suele celebrarse en Guadalajara, Daniel ha ganado la medalla de oro proclamándose campeón de España.

Por su parte, Benjamín Utrera, se ha proclamado Subcampeón de España, en categoría amateur, 14 años, 51 kg). Benjamín ha sido también campeón de Andalucía en 2022 y 2024.

Ambos jóvenes entrenan en la Escuela Deportiva Menjíbar, con Francisco Javier, un conocido y destacado luchador profesional y maestro malagueño, que se proclamó en 2008 campeón mundial de K1. Cuenta con una amplia trayectoria, ya que ha sido cuatro veces campeón de España, dos veces campeón ibérico y dos veces campeón de Europa; actualmente está enfocado en formar campeones en su propio club y, como podemos comprobar, se le da muy bien.