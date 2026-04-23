El 77,7% de los libros publicados por los 375 editores activos en la comunidad autónoma andaluza fue en formato de papel

Un total de 14.320 libros se editaron en Andalucía a lo largo de 2025, un 15,7% del total de los títulos publicados en España en el mismo periodo. De ellos, 11.127 lo hicieron en formato papel, casi dos mil más que el año anterior, en el que se imprimieron 9.275 volúmenes, según la Estadística de la Edición Española de Libros, que recoge los registros del ISBN, estableciendo entre las comunidades autónomas y midiendo las tendencias del sector.

De este modo, la comunidad autónoma andaluza es la tercera en número de volúmenes anuales publicados, tanto en papel como digitales, por detrás de la Comunidad de Madrid y Cataluña, que concentran más de la mitad de la actividad editorial en España. En cuarta posición se sitúa la Comunidad Valencia, con un 9,3% del total nacional, y Galicia ocupa la quinta plaza, con un 5,7%. En número absolutos, el número de libros inscritos en el ISBN en España durante 2025 fue de 91.172 títulos, siendo el 70,8% de ellos en papel.

Según la estadística publicada por el Ministerio de Cultura, los 14.320 libros editados en 2025 en Andalucía por las 375 empresas editoriales activas en la comunidad suponen un incremento de un 13,8% con respecto al año anterior, en el que vieron la luz un total de 12.579 títulos, sumando las ediciones en papel y las digitales. De media, en 2025 los agentes andaluces publicaron 38 libros al año -cinco más que el año anterior-, de los cuales el 99% fueron en calidad de primeras ediciones.

En cuanto a los libros en formato electrónico, en Andalucía se publicaron un total de 3.193 títulos en 2025, lo que supone un 3,3% menos que en el año anterior, cuando la edición digital sumó 3.304 títulos. De este modo, la comunidad autónoma andaluza replica la tendencia nacional de revalorización del papel, que experimentó un incremento global del 7,7%, pasando de un total nacional de 59.937 libros editados en papel en 2024 a 64.563 en 2025.

En cuanto a la tipología de libros y contenidos editados -si bien no existe un desglose específico por comunidades autónomas en este informe estadístico anual -, las métricas nacionales sitúan a las Ciencias Sociales y Humanidades (39,9%) y a la Creación Literaria (24,8%) como las principales del sector, seguidas del libro infantil y juvenil (12,3%) y los libros científico-técnicos (10%). La mayoría de los libros -hasta un 72,5%- son firmados por un único autor, siendo cerca del 60% de ellos hombres.

Por su parte, la última actualización de la Estadística de Producción Editorial de Andalucía, elaborada por la Consejería de Cultura y Deporte con la cuantificación del material objeto de Depósito Legal producido en Andalucía e ingresado en la Biblioteca de Andalucía y en las Bibliotecas Públicas del Estado de cada provincia andaluza, recoge ya un primer avance de datos correspondientes al presente ejercicio de 2026.

Según esta estadística, la producción editorial registrada en Andalucía durante el primer trimestre de 2026 alcanzó un total de 4.609 materiales, entre los que desatacan los 3.611 títulos de libros en papel, que suponen el 78,3% del total de materiales depositados en este registro entre los pasado meses de enero a marzo. En comparación interanual, los libros en papel aumentan en 1.499 unidades, lo que equivale a un crecimiento del 71%.

Desde el punto de vista territorial, la producción editorial de libros en papel se concentra, como es habitual en el histórico de este informe, en un número reducido de provincias. Así, Sevilla, con 921 libros editados, que representan el 25,5% del total, y Málaga, con 845 títulos (el 23,4%), encabezan el registro del trimestre, seguidas de Granada, con 718 títulos (19,8%), Córdoba, con 464 volúmenes (12,8%) y Jaén, con 205 obras que suponen el 5,6% del total. En el extremo opuesto se sitúan tres provincias con un porcentaje de publicación de libros por debajo del 5% en cada caso: Cádiz, con 171 volúmenes (4,7%), Huelva, con 151 (4,4%) y Almería, con 126 (3,4%).

Índice de lectura

Por su parte, el Informe de Resultados de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2025, que también permite hacer una lectura autonómica de varios de sus datos, sitúa el índice de lectura en Andalucía en el 63,5%. Según este estudio, editado con regularidad por la Federación de Gremios de Editores de España, Andalucía forma parte, junto a Extremadura y Galicia, “de las comunidades que más han incrementado el índice de lectura en los últimos cinco años”, pasando, en el caso andaluz, del 59,3% de 2020 al 63,5 % registrado en 2025.

En relación con el último libro leído, el 65,5% de los españoles declararon haber adquirido libros en el último año, con una media anual de 9,6 libros comprados. En todo caso, las mujeres aventajan en más de seis puntos a los hombres en la compra de libros (68,5% frente a 62,4%), siendo en ambos casos la librería tradicional el canal preferente para la adquisición de libros que no son de texto (67%). Por su parte, la mitad de los usuarios de libros electrónicos declararon que el último libro lo descargaron sin pagar por él.

Con respecto a los factores más determinantes para la adquisición de un libro, el informe recoge que la motivación que más influye es la temática del volumen (54%), su autor (18%), haber sido recomendado por amigos o familiares (11%) y la crítica y opinión de los profesionales (7%).