Del 24 al 26 de abril se celebra una nueva edición de este singular torneo

se celebra una nueva edición de este singular torneo Con la organización de EBG Málaga, con el patrocinio de Fundación Unicaja y la colaboración de Unicaja Baloncesto

250 participantes, 16 clubes y 40 partidos, en tres jornadas de fiesta minibasket

El All-Star Minibasket Masculino regresa con fuerza este fin de semana, del 24 al 26 de abril, celebrando su 19ª edición como una de las grandes citas del baloncesto base andaluz. Tres jornadas de convivencia, formación y competición que vuelven a situar al minibasket como protagonista, poniendo el foco tanto en el desarrollo deportivo como en los valores del deporte.

El Complejo de Los Guindos será nuevamente la sede principal del torneo, con el Pabellón José María Martín Urbano como eje central de la competición. La organización, a cargo de EBG Málaga, con el patrocinio de Fundación Unicaja y la colaboración de Unicaja Baloncesto, ha trabajado intensamente en la planificación de sedes y horarios después de que en el mes de febrero tuviese que suspenderse su celebración por las inclemencias meteorológicas adversas. Para esto ha resultado fundamental el apoyo y el trabajo de la Delegación de Málaga de la Federación Andaluza de Baloncesto.

Además, ante la previsión de posibles precipitaciones de nuevo durante el fin de semana, la organización ha diseñado un plan alternativo de sedes y horarios que permitirá garantizar el normal desarrollo del torneo. La capacidad de reacción y anticipación de EBG Málaga, junto con el apoyo de Unicaja Baloncesto y el Ayuntamiento de Casabermeja, han sido clave para asegurar que el evento se pueda celebrar con todas las garantías, independientemente de las condiciones meteorológicas.

La puesta de largo del torneo tuvo lugar en el acto de presentación, que contó con la presencia de Manuel Dorado, responsable de Deportes, Tiempo Libre, Medio Ambiente y Voluntariado de Fundación Unicaja; Nicolás García, presidente de EBG Málaga; Ricardo Bandrés, delegado provincial de la FAB Málaga; Ramón García, representando a Unicaja Baloncesto; Hugo López, responsable de Sponsor y Marketing de Joma Basket; y Jesús Roldán, dibujante y creador del cartel del evento.

En esta edición participarán 16 equipos, que se distribuirán en distintas liguillas de grupo, con una última fase definitoria de las posiciones finales. CB Puerto Real, CB El Palo, EBG Fundación Unicaja, con dos equipos, CBC Dos Hermanas, CB Algazara, Marítimo de Melilla, UB Jerez, CAB Estepona, CB Alcalá, CB Coria, Cordobasket, El Toyo Basket, G+B, Fundación Granada y CB Ciudad de Córdoba. EBG Málaga Fundación Unicaja, además de anfitrión, defenderá el título y su condición de club más laureado del torneo, partiendo un año más como uno de los grandes referentes a batir.

Fundación Unicaja vuelve a volcarse con un evento ya consolidado como referencia tras casi dos décadas de historia, reafirmando su compromiso con el impulso al deporte base y al minibasket, una categoría clave en el desarrollo del baloncesto en la provincia de Málaga y en toda Andalucía.

El All-Star Minibasket Masculino 2026 reunirá a 250 jugadores participantes y ofrecerá un total de 40 partidos en un fin de semana donde la emoción y el mejor basket base de Andalucía se cita en las instalaciones de Los Guindos.