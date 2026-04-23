“Ondas y letras” es el título de la actividad que ha tenido lugar con la colaboración del colegio Clara Campoamor, enmarcada dentro de los actos del Día del Libro, con el objetivo principal de fomentar la lectura a través de un formato innovador y participativo

Este jueves, 23 de abril, Día del Libro, la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ de Alhaurín de la Torre se ha llenado de voces, historias y entusiasmo lector con la celebración de la actividad “Ondas y Letras”, una radio escolar en directo que ha unido a la comunidad educativa y de la propia biblioteca en torno a la lectura y la creatividad.

Esta iniciativa ha sido fruto de la colaboración entre el CEIP Clara Campoamor, a través de su Biblioteca Escolar ‘Las Sinsombrero’ y su emisora ‘KidsFM RadioNetCampoamor’, y la Biblioteca Municipal, consolidando una alianza que apuesta por acercar los libros a los más jóvenes mediante formatos innovadores y participativos.

Durante la jornada, el alumnado ha tenido la oportunidad de convertirse en locutores y reporteros por un día, realizando entrevistas, recomendaciones literarias y lecturas en voz alta que han sido emitidas en directo desde estas instalaciones. La actividad ha fomentado no solo el gusto por la lectura, sino también habilidades comunicativas, trabajo en equipo y expresión oral.

La técnica de la Biblioteca, Rocío Serrán, valoró muy positivamente la experiencia, destacando que este tipo de iniciativas “acercan la biblioteca a los centros educativos y convierten la lectura en una experiencia compartida, dinámica y emocionante para los niños y niñas”.

Con actividades como “Ondas y Letras”, la Biblioteca Municipal Antonio Garrido Moraga reafirma su compromiso con la promoción de la lectura y la colaboración con los centros educativos, celebrando el Día del Libro como una fiesta de la palabra, la imaginación y la participación activa de la comunidad educativa.

El profesor del CEIP Clara Campoamor, Alejandro Burgos, ha hecho un balance positivo de la iniciativa y ha recalcado que llevan trabajando en el colegio con el proyecto de radio alrededor de diez años.