La representación tendrá lugar el 13 de septiembre a las 19.30 horas

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acogerá el próximo 13 de septiembre la representación de ‘Las chicas del calendario’, una obra de teatro benéfica a favor del cáncer de mama. Será a las 19.30 horas, y las entradas, a un precio de 15 euros, se pueden comprar en la web de El Corte Inglés. La recaudación íntegra se destinará a la Asociación de Mujeres Operadas o Mastectomizadas de Málaga (ASAMMA).

Así lo ha dado a conocer el diputado de Centro Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, junto a Adela García, vicepresidenta de ASAMMA, y Rosa Hidalgo, directora de la compañía teatral de la Asociación Prudencio Molina de Montilla, que será la encargada de representar esta obra que cuenta la historia real de un grupo de mujeres de mediana edad que deciden posar desnudas para un calendario con fines benéficos. Una propuesta que, con humor y valentía, rompe estereotipos y promueve el empoderamiento femenino.

El diputado ha destacado la importante labor de la ASAMMA y ha recordado que la Diputación colabora con esta asociación para que pueda seguir ofreciendo apoyo físico, psicológico y social a mujeres con cáncer de mama y a sus familias, además de reforzar sus acciones de sensibilización en toda la provincia.