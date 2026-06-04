La Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores ha organizado esta iniciativa destinada a informar a empresarios y emprendedores sobre sus obligaciones tributarias y laborales y sobre las novedades legislativas en estas materias

El Vivero de Empresas acogió este jueves un curso especializado en fiscalidad y Seguridad Social dirigido a personas trabajadoras autónomas y emprendedoras del municipio. La iniciativa, organizada por UATAE Andalucía (Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores) con la colaboración del Ayuntamiento, ha reunido a participantes interesados en actualizar sus conocimientos sobre las principales obligaciones tributarias y laborales que afectan al colectivo autónomo.

Durante la jornada se abordaron cuestiones relacionadas con la gestión fiscal de la actividad económica, las novedades normativas en materia de cotización, las prestaciones de la Seguridad Social y los principales recursos de apoyo al trabajo autónomo. El objetivo era ofrecer herramientas prácticas que permitan mejorar la gestión de los negocios y facilitar el cumplimiento de las obligaciones administrativas.

Este programa formativo se enmarca dentro de la línea general de concertación de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, destinada a fomentar la capacitación y el fortalecimiento del tejido empresarial y del trabajo autónomo en la comunidad.

La concejala de Formación y Empleo, María del Mar Martínez, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para impulsar la actividad económica local y apoyar a quienes desarrollan su proyecto profesional por cuenta propia. Martínez también agradeció la colaboración de UATAE y de la Junta para hacer posible esta jornada, subrayando que la cooperación entre administraciones y entidades especializadas permite acercar recursos de calidad a los emprendedores y trabajadores autónomos, contribuyendo al desarrollo económico y a la generación de oportunidades en el municipio.

La jornada concluyó con un turno de consultas en el que los asistentes pudieron resolver dudas específicas relacionadas con su situación profesional y conocer de primera mano las novedades que afectan al régimen de autónomos.