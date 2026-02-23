En el mes de junio está previsto que se inicien estos programas de formación, centrados en jardinería, actividades agrarias, construcción, pintura y limpieza. La duración es de un año. Más información: 952 41 58 81 y centro.jabalcuza@alhaurindelatorre.es

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre contratará durante un año a un total de 60 personas a través de los cuatro nuevos programas de empleo y formación, concedidos por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía. Está previsto que se pongan en marcha durante el próximo mes de junio.

Actualmente sigue abierto el proceso de selección. El requisito imprescindible es que las personas interesadas estén dadas de alta como demandantes de empleo en el SAE (Servicio Andaluz de Empleo) con los códigos y ocupaciones correspondientes.

Cada uno de los programas está subvencionado con 352.809,40 € y cuenta con 15 plazas. El presupuesto total para la ejecución es de 1.421.655,63 €. Dos de ellos dirigidos a menores de 30 años y otros dos a persona de entre 30 y 45 años. Los programas en cuestión son los siguientes:

1) Programa de E.F. Jabalcuza 30 – Construcción III. Para menores de 30 años.

Se impartirán dos Certificados Profesionales:

– C.P. Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción (Nivel 1).

– C.P. Fábricas de Albañilería (Nivel 2).

2) Programa de E.F. Jabalcuza 30 – Agraria II. Para menores de 30 años.

Se impartirán dos Certificados Profesionales:

– Actividades Auxiliares en Viveros, Jardines y Centros de Jardinería (Nivel 1).

– Mantenimiento e Instalación de Jardines y Zonas Verdes (Nivel 2).

Y además se impartirá una Formación Adicional de 90 horas:

-Operaciones Auxiliares de Preparación del Terreno, Plantación y Siembra de Cultivos Agrícolas.

3) Programa de E.F. Jabalcuza 30 – 45 Decorativa. Para edades comprendidas entre los 30 y los 45 años y que sean parados de larga duración.

Se impartirán dos Certificados Profesionales:

– Limpieza de Superficies y Mobiliario Urbano en Edificios y Locales (Nivel 1).

– Pintura Decorativa en construcción (Nivel 2)

4) Programa de E.F. Jabalcuza 30 – 45 Construcción. Para edades entre los 30 y los 45 años y que sean parados de larga duración.

Se impartirán dos Certificados Profesionales:

– C.P. Operaciones Auxiliares de Revestimientos Continuos en Construcción (Nivel 1).

– C.P. Fábricas de Albañilería (Nivel 2).

El alumnado estará contratado desde el inicio del proyecto con un contrato laboral en alternancia, ya que además de la formación recibida, trabajarán en centros, edificios, dependencias, locales, parques y jardines municipales.

Asimismo y durante el desarrollo del proyecto, contarán con el acompañamiento y apoyo de una técnica de inserción laboral y empleo, que los preparará y facilitará su acceso al mercado laboral, además de realizar labores de prospección, colaboración y enlace con el tejido empresarial, mediación laboral y gestión de recursos de empleo.

Las personas interesadas pueden obtener más información en el Centro de Formación y Empleo ‘Jabalcuza’, dependiente de la concejalía que dirige María del Mar Martínez:

-Teléfono: 952 41 58 81 / 662 633 642.

-Correo electrónico: centro.jabalcuza@alhaurindelatorre.es.