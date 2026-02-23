El Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ acogerá este espectáculo que fusiona el género del musical, baile y humor con el mundo del circo. Las entradas ya están a la venta en el propio centro y en la web www.mientrada.net al precio de 5 euros

El mundo del cabaret y el circo familiar vuelve a ponerse en escena en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ el próximo domingo, 15 de marzo, con la segunda edición de ‘Alhaurín de Gala’, un gran espectáculo que contará con diversas actuaciones y que en su primera edición ya fue todo un éxito.

La cita está organizada por el Área de Cultura, que dirige el edil Manuel López, y dará comienzo a las seis de la tarde. Las entradas numeradas para disfrutar del espectáculo están ya a la venta al precio de cinco euros y se pueden adquirir en el mismo Centro Cultural y a través de internet en la ticketera www.mientrada.net.

‘Alhaurín de Gala’ estará presentado por El Gran Dimitri y contará con las actuaciones de Antonia La Petaca; Manu Sin Kelli; Rubén Mini Barroso; Amanda Wilson; Marina Benites La Artrópodo; y Flor Delorenzi que pondrán en escena sus habilidades y distintas dotes artísticas cada uno.