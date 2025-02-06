Se ha ejecutado una mejora de la red de pluviales en la zona de Platero que ha incluido una gran rejilla de captación en la calle Amapola. El alcalde anuncia más inversiones en Carranque, en los polígonos industriales y en otros puntos afectados por las últimas DANAS

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha finalizado otra obra más dentro del plan de inversiones que se ha impulsado para prevenir inundaciones y daños por lluvias torrenciales. Se trata de una mejora de la red de pluviales a la altura de la zona de Platero, cerca de su cruce con la travesía urbana (Avenida Reyes Católicos), unos trabajos que obligaron a cortar al tráfico varias semanas la calle Amapola.

El alcalde, Joaquín Villanova, destacó la importancia de esta actuación para solucionar el problema de la “saturación” de los colectores en este punto, lo que perjudicaba especialmente a los vecinos de la urbanización Platero I y a los propios conductores de la travesía.

El Departamento de Infraestructuras y el Área de Servicios Operativos han coordinado las obras, en las que se han invertido aproximadamente 20.000 euros. El corte al tráfico fue necesario debido a las grandes dimensiones de la zanja que se excavó para instalar los nuevos tubos y una rejilla de captación de aguas pluviales en la misma calle Amapola. La obra está finalizada a falta de repintar parte del paso de peatones que quedó borrado por la excavación de la zanja.

Villanova resaltó que esta ha sido prácticamente la primera obra en terminarse de las diferentes actuaciones que se han planificado desde las últimas DANAS que afectaron al municipio a finales del pasado año, unos trabajos que se terminaron “en tiempo récord”, dijo, junto con la limpieza de los cauces y arroyos.

No obstante, recordó que el Ayuntamiento ha previsto más proyectos que beneficiarán a otras zonas del término municipal que sufrieron especialmente los efectos de estos temporales. Entre ellas citó los polígonos industriales o Carranque, donde se quiere acometer otro gran colector de pluviales a la altura de las calles Cabo de Gata y José Espronceda para desviar el agua de lluvias hacia el arroyo del Gato, en La Calera.