El recuento de este tipo de células puede ayudar a prevenir complicaciones derivadas de la obesidad, como es el caso de enfermedades del corazón o diabetes

Un equipo de investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma en Nanomedicina (IBIMA Plataforma BIONAND), ha puesto de manifiesto que las células de defensa conocidas como neutrófilos pueden ser la clave para detectar la inflamación que ocurre en la obesidad. Este hallazgo podría cambiar la forma en que los médicos identifican y previenen problemas de salud relacionados con esta condición.

Los neutrófilos son células que nos defienden de infecciones. Las personas son obesidad presentan una mayor cantidad de estas células en sangre, lo que indica un estado de inflamación en el cuerpo. El estudio muestra que medir el recuento de estas células (llamado ANC) es una manera sencilla y válida de saber si una persona podría estar en riesgo de complicaciones relacionadas con la obesidad, como enfermedades del corazón o diabetes.

La obesidad es una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y aumenta las probabilidades de tener problemas graves de salud. Los resultados de este estudio podría ayudar a los médicos a detectar la inflamación a tiempo y a prevenir esas complicaciones, usando herramientas tan comunes como un análisis de sangre.

Los investigadores analizaron datos de más de 4.400 personas y compararon los niveles de neutrófilos entre quienes tienen obesidad y quienes no. Encontraron que las personas con obesidad no solo tienen más neutrófilos, sino que este número aumenta a medida que sube su índice de masa corporal (IMC).

Comer de manera saludable, hacer ejercicio y descansar bien no solo te ayuda a sentirte mejor, sino también a evitar problemas en el futuro.

Esta investigación ha sido el resultado de la colaboración de un equipo multidisciplinar liderado por Almudena Ortega Gómez y Mora Murri, y conformado por expertos del Hospitales Universitarios Virgen de la Victoria y Regional de Málaga, la Universidad de Málaga y el Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER), en sus áreas de Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) y Enfermedades Cardiovasculares (CIBERCV).

Para más información, puede consultar el artículo completo en la revista Obesity Reviews (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/obr.13868)

