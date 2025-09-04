Se van a invertir más de 300.000 € en trabajos que abarcan un sistema de climatización, la reparación de la cubierta y el parqué, un nuevo marcador y gradas supletorias, que se suman a la restauración de la fachada del recinto donde jugará sus partidos el Unicaja-Alhaurín de la Torre.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre impulsa diversas obras de mejora, modernización y ampliación del Pabellón Polideportivo Blas Infante, lo que ha afectado temporalmente a su funcionamiento. La inversión superará los 300.000 euros y abarca varias fases, según explican desde el Área de Deportes que dirige Sergio Cortés, que prevé que pueda retomarse la actividad antes de final de mes.

Por una parte, se encuentra en fase de licitación el contrato de obras para la instalación de un nuevo sistema de climatización homologado con las necesidades de confort térmico exigidas por la reglamentación específica para la práctica de las diferentes disciplinas deportivas que tienen lugar en su interior, así como para los espectadores de los eventos. El precio de licitación es de 169.400 euros y el plazo de ejecución una vez se inicien los trabajos es de un mes.

A ello se sumarán sendas reparaciones de los daños causados en su día por la DANA, que afectan tanto a la cubierta como al parqué de la superficie de juego. Ya se trabaja precisamente en la pista, donde se ha empezado con el acuchillado y posteriormente se aplicará el barniz y se pintarán las correspondientes líneas para la práctica deportiva.

El objetivo es potenciar el uso del pabellón para que albergue diferentes disciplinas, teniendo en cuenta además que esta temporada el Blas Infante será sede de los partidos en casa del equipo de baloncesto del Unicaja Sub-22, el filial del club malagueño que ha sido rebautizado como el Unicaja-Alhaurín de la Torre.