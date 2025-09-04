Todas las ofertas son de empresas oficiales y han sido contrastadas:



Mercadona ofrece empleo en Alhaurín de la Torre con sueldos de hasta 1.685 € al mes

Mercadona incorpora nuevo personal en sus supermercados de Alhaurín de la Torre con contratos temporales y distintas opciones de jornada laboral: 15, 20 o 40 horas semanales. Los salarios oscilan entre 632 y 1.685 euros brutos mensuales en función del horario elegido. No es necesaria experiencia previa, ya que la compañía se encarga de la formación, y las tareas se reparten entre diferentes secciones como cajas, reposición, pescadería, horno o limpieza. La empresa busca personas responsables, con capacidad de organización, ganas de aprender y que compartan valores como el esfuerzo y el trabajo en equipo. Una propuesta atractiva para quienes buscan empleo estable en el sector de la distribución en el municipio.

Oferta de trabajo publicada en la web de Mercadona

Url para visitar la oferta de empleo: https://mercadona.avature.net/es_ES/Careers/JobDetail/Personal-de-supermercado/269251

McDonald’s Alhaurín de la Torre contrata personal de equipo con contrato indefinido

El restaurante McDonald’s de Alhaurín de la Torre abre cinco vacantes para personal de equipo, ofreciendo contrato indefinido a tiempo parcial y horarios flexibles que permiten compaginar el trabajo con la vida personal. No es necesaria experiencia previa, ya que la formación corre a cargo de la empresa, que además garantiza oportunidades de ascenso gracias a su política de promociones internas. Se valoran la empatía, las ganas de trabajar y la capacidad de atención al cliente, cualidades esenciales para integrarse en un ambiente dinámico y colaborativo. Una oportunidad ideal para quienes buscan estabilidad laboral y crecimiento en el sector de la restauración.

Oferta publicada en el portal de empleo de McDonald’s

Url para visitar la oferta de empleo:

https://mcdonalds.talentclue.com/es/node/117148466/4590

Grupo JC Servicios busca vigilantes de seguridad en Alhaurín de la Torre

La empresa Grupo JC Servicios, especializada en seguridad privada, incorpora vigilantes de seguridad para trabajar en Alhaurín de la Torre y alrededores. Se requiere contar con el TIP de vigilante en vigor, buena presencia y actitud profesional, valorándose la experiencia previa en el sector y disponer de vehículo propio. La compañía ofrece contrato laboral según convenio, estabilidad, incorporación inmediata y un entorno de trabajo profesional. Una oportunidad para quienes buscan consolidarse en el sector de la seguridad con una empresa de referencia.

Oferta de trabajo encontrada en la sección de empleo de Tablondeanuncios.com

Url para visitar la oferta de empleo: https://www.tablondeanuncios.com/trabajo-auxiliares-vigilante-seguridad/_grupo_jc_servicios_busca_vigilantes_de_seguridad_-5200106.htm

Rossmann abre nueva tienda en Alhaurín de la Torre y busca responsables con contrato indefinido

La cadena internacional de droguerías y cosmética Rossmann, reconocida entre los mejores empleadores según Forbes, selecciona un responsable y un adjunto de tienda para su nueva apertura en Alhaurín de la Torre. Los puestos requieren al menos dos años de experiencia en ventas y gestión de equipos, además de formación en Bachillerato, FP o estudios superiores vinculados a la administración o el comercio. Se buscan perfiles con liderazgo, orientación al cliente y capacidad de organización. La empresa ofrece contrato indefinido a jornada completa, formación continua, descuentos en compras, seguro médico, acceso a anticipos salariales y un entorno laboral dinámico dentro de una compañía en plena expansión en España.

Oferta de empleo publicada en InfoJobs

Url para visitar la oferta de empleo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/responsable-adjunto-responsable-tienda-h-m-d-nueva-apertura-alhaurin-la-torre-malaga/of-ieed45ba4e54176bb8c772f727f8bf4

Policlínica San Juan incorpora fisioterapeuta en Alhaurín de la Torre

La Policlínica San Juan, ubicada en Alhaurín de la Torre, abre una vacante para fisioterapeuta con contrato laboral a jornada completa e incorporación inmediata. Se busca un profesional con vocación y compromiso, valorándose contar con especialidades en el área. La clínica ofrece posibilidades de desarrollo profesional dentro de la empresa y un salario ajustado al convenio, lo que convierte esta oferta en una opción atractiva para quienes desean crecer en el sector sanitario sin salir del municipio.

Oferta de trabajo publicada en LinkedIn

Url para visitar la oferta de empleo

https://www.linkedin.com/jobs/view/4285856094/

Ly Company Water Group selecciona operadores de producción

La empresa Ly Company Water Group, dedicada al envasado de agua, busca tres operadores de producción para su fábrica en Alhaurín de la Torre. El puesto consiste en el manejo y control de maquinaria de envasado, alimentación de consumibles, control de calidad y trazabilidad, así como el paletizado manual de producto terminado. Se requiere vehículo propio y experiencia en líneas de producción, valorándose la del sector alimentario, además de manejo de carretillas elevadoras eléctricas y disponibilidad para trabajar en turnos de lunes a sábado. La compañía ofrece contrato indefinido a jornada completa, con un salario bruto anual que oscila entre 6.000 y 16.000 euros, y la posibilidad de incorporarse a un entorno industrial en crecimiento.

Oferta de empleo publicada en InfoJobs

Url para visitar la oferta de empleo:

https://www.infojobs.net/alhaurin-de-la-torre/operador-produccion-fabrica-envasado-agua/of-i8f2887aa2d422fb659070173b0e715