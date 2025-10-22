El alcalde, Joaquín Villanova, ha visitado el arroyo del Valle, uno de los puntos en los que se llevan a cabo estos trabajos con la finalidad de prevenir inundaciones. Las tareas se centran en los diques y areneros y en los cruces con puentes y caminos públicos

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre ha puesto en marcha un nuevo plan de limpieza y acondicionamiento de arroyos con el objetivo de preparar los cauces naturales de cara a la temporada de lluvias y prevenir posibles inundaciones o daños en zonas urbanas y rurales.

El alcalde, Joaquín Villanova, junto al concejal de Servicios Operativos, Rodrigo Jiménez, y el de Medio Ambiente, Abel Perea, ha visitado el arroyo del Valle, uno de los puntos donde se están llevando a cabo los trabajos. Las labores consisten principalmente en la retirada de toneladas de cañas, vegetación, residuos y sedimentos acumulados durante los últimos meses, para lo que se precisa el uso de maquinaria pesada.

Villanova ha destacado que se trata de una actuación fundamental para garantizar la seguridad y el buen estado de los cauces que atraviesan el término municipal. “Alhaurín de la Torre cuenta con numerosos arroyos que cruzan zonas urbanas, caminos y carreteras, y mantenerlos despejados es esencial para evitar incidencias cuando llegan las lluvias”, ha señalado el regidor. Entre los arroyos que pasan por Alhaurín de la Torre cabe citar del Valle, del Cura, Zambrano, El Pinar, Blanquillo, del Gato, de la Zorrera, Bienquerido y Ramírez, entre otros.

El alcalde ha recordado que en los últimos años el Ayuntamiento ha invertido una importante cantidad de recursos en la mejora y modernización de estas infraestructuras, mediante proyectos de acondicionamiento, encauzamiento y entubado de cauces, así como en la construcción de puentes, diques y areneros que ayudan a retener residuos y sedimentos, facilitando el discurrir del agua y reduciendo los riesgos de arrastres e inundaciones.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del compromiso del Consistorio con la prevención, la conservación del entorno y la seguridad ciudadana, especialmente en épocas de meteorología adversa.