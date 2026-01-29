La institución local accede a la iniciativa simbólica promovida por la Asociación Concordia Real Española y mantendrá el edificio con ese aspecto durante tres días, como muestra de reconocimiento a la labor del monarca y de felicitación por su 58º cumpleaños

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre se ha sumado la campaña #FelicidadesMajestad promovida por la Asociación Concordia Real Española que consiste en el gesto simbólico de iluminar edificios y monumentos emblemáticos de toda la geografía nacional en color rojo carmesí, color del estandarte de Su Majestad el rey Felipe VI con motivo de su cumpleaños, el 30 de enero.

La fachada permanecerá iluminada de esta forma durante tres días como muestra de reconocimiento a la labor del monarca y de gratitud de la sociedad española, y alhaurina en particular, con Felipe VI.

El rey celebrará este próximo viernes su 58 cumpleaños, de los cuales el próximo 19 de junio cumplirá 12 como monarca junto a su esposa, la Reina Letizia.