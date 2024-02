El certamen se ha presentado en El Portón y este año la principal novedad es que las tres bandas finalistas actuarán en el concierto de 8 junio en el Parque Municipal junto con el grupo Malavé. El plazo de inscripciones ya está abierto y el ganador recibirá 1.200 euros

La Asociación Vites, en colaboración con el Área de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón, ha puesto en marcha la II edición del concurso Premios Alhaurín Rock 2024, con el objetivo de dar visibilidad y poner en valor a los nuevos talentos en la provincia de Málaga. Con este objetivo este año se incluye dentro del XV Alhaurín Rock 2024, la actuación de los tres grupos o bandas finalistas. Será el sábado, 8 de junio, en el escenario del Parque Municipal del Mirador de Bellavista en el que, además, actuará el grupo Malavé.

El concurso con sus bases y requisitos ha sido presentado por el concejal responsable del área, Andrés García, y el presidente de Vites, José Carlos García. El plazo de inscripción al mismo está abierto hasta el 14 de marzo a las 23:59 horas. Los participantes podrán descargarse el modelo de inscripción y las bases del concurso en la web https://www.vites.es/concurso-musica.

Tendrán que enviar la inscripción y presentar sus propuestas a través del email info@vites.es. Junto a los datos que se indican en el formulario de inscripción y el DNI de la persona firmante, los participantes deberán incluir foto de la banda o grupo y uno o dos enlaces URL de Youtube o Vimeo, donde poder ver y escuchar las canciones del grupo o artista. Deben contener temas originales de la formación y puede ser o no un videoclip al uso.

Tanto el concejal de El Portón como el presidente de la asociación organizadora han dado a conocer también los requisitos que deben cumplirse para poder optar al concurso como son que al menos uno de sus integrantes posea nacionalidad o residencia española, que al menos uno esté empadronado en nuestra provincia, que no tengan contrato discográfico multinacional vigente antes del 14 de marzo de 2024, que posean un repertorio totalmente dispuesto para ser interpretado en directo no inferior a los cuarenta minutos de los que al menos veinte han de ser composiciones originales y por último, que no hayan sido distinguidos con el primer premio en ediciones anteriores.

Según José Carlos García, a la hora de la selección y el fallo del premio se atenderán criterios como la calidad interpretativa, innovación, creatividad compositiva y su proyección dentro del sector musical. El jurado, compuesto por cuatro personas, seleccionará a los tres finalistas según estos criterios otorgándoles un porcentaje de votos con el 25% para la primera banda clasificada, 15% para la segunda y 10% para la tercera. El resto de porcentajes se completará tras su actuación en el Alhaurín Rock en una votación secreta de cada uno de los miembros del jurado.

Para Andrés García esta iniciativa fue todo un éxito el pasado año y por eso se apuesta una vez más por la misma, incluso aumentando la cuantía de los premios , ya que el primer clasificado obtendrá 1.200 € más la grabación de un tema en el Estudio de Grabación Impala, situado en Mestanza. El segundo premio está dotado con 600 € y el tercero con 400 €. García hizo un llamamiento a la participación y destacó que desde el área que dirige siguen apostando «por todos los estilos y géneros musicales», agradeciendo a José Carlos García su papel activo en el mismo y animando a seguir trabajando por hacer crecer este Alhaurín Rock.

El presidente de Vites se mostró muy satisfecho por el apoyo que recibe la asociación y el propio Alhaurín Rock por parte del Ayuntamiento y destacó que este concurso pretende que Alhaurín de la Torre sea “motor de la música en la provincia” y un apoyo fundamental para los grupos emergentes en este género.

