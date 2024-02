El Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad Urbana del Ayuntamiento recuerda que deben darse de baja y entregar la placa si hay un cambio de domicilio o de propietarios de la vivienda, al tratarse de un tipo de licencia que es intransferible

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través del Área de Seguridad Ciudadana y Movilidad, que dirige el edil Francisco José Sánchez, ha emprendido una campaña informativa sobre el uso de las licencias de vado permanente para la entrada de vehículos que aprueba la Junta de Gobierno Local previo informe favorable de los técnicos responsables de Vía Pública.

Para dar de alta un vado permanente hay que solicitarlo, en el caso de Alhaurín de la Torre, a través del Ayuntamiento (ventanilla única) o del Patronato Provincial de Recaudación presentando la documentación que se requiere, como DNI del propietario del inmueble, el título de propiedad del inmueble, y que, al menos, dos vehículos estén dados de alta en la dirección para la que se expide la licencia.

La licencia que se concede es a título personal y el ciudadano o la ciudadana que lo solicita es el responsable a todos los efectos legales y económicos. Esta licencia es intransferible y por tanto, y ahí es donde se están registrando algunos problemas, si la vivienda cambia de propietario la licencia debe darse de baja y el nuevo propietario solicitar una nueva.

Algunos vecinos no han efectuado este trámite y la cuantía económica que se paga por el mismo se ha seguido cobrando al anterior propietario que no había dado de baja su licencia de vado. Al dar de baja la licencia de vado ese propietario debe de hacer entrega en las oficinas de Vía Pública del vado, que ya no existirá en el registro.

Esta campaña viene después de que se haya detectado que había vecinos a los que se les seguían cobrando el importe de su licencia de vado por no haber dado de baja el mismo, lo que motivaba confusión por parte de los nuevos propietarios de la vivienda, quienes creían ser poseedores de un vado permanente «gratis».

El concejal del Área, Francisco José Sánchez, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad en el uso que se hace de estas licencias y sus placas, puesto que influyen en los ciudadanos y los vecinos de las calles en las que se encuentren y, sobre todo, como medida de seguridad, para evitar problemas bancarios de los afectados por el cambio, que ha llegado a provocar embargos de cuentas bancarias por el hecho de no abonar la tasa que se requiere.

