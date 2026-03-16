Jóvenes de entre 14 y 30 años podrán inscribirse en los campos de voluntariado andaluces y de otras comunidades y ciudades autónomas

El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), organismo dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, ha abierto la convocatoria para participar en el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil 2026, una iniciativa que permite a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía vivir una experiencia de voluntariado durante el verano en distintos puntos del territorio nacional. Las solicitudes para participar deberán presentarse preferentemente por vía telemática a través de los canales habilitados por la administración autonómica, del 18 al 25 de marzo de 2026 (ambos inclusive).

El programa ofrece plazas tanto en campos organizados en Andalucía como en otros proyectos que se desarrollan en diferentes comunidades y ciudades autónomas, en el marco de la cooperación entre administraciones públicas para fomentar la participación juvenil y el intercambio entre jóvenes de distintos territorios.

Los campos de voluntariado juvenil son actividades en las que un grupo de jóvenes se reúne durante aproximadamente dos semanas para colaborar de manera desinteresada en un proyecto de interés social. Durante ese tiempo, los participantes combinan el trabajo voluntario con actividades de ocio, formación y convivencia.

Entre las tipologías de campos que se ofertan se encuentran campos medioambientales, centrados en la conservación de espacios naturales, la recuperación de senderos, la protección de ecosistemas o la sensibilización ambiental; de patrimonio histórico y cultural, orientados a la recuperación, mantenimiento o puesta en valor de elementos patrimoniales y tradiciones locales; de intervención social, en los que se desarrollan actividades de apoyo a colectivos específicos o proyectos comunitarios; de animación sociocultural, que incluyen actividades educativas, culturales o de dinamización dirigidas a la población local, y campos relacionados con la cultura, el arte o la creatividad, que promueven la expresión artística y la participación cultural juvenil.

Además del trabajo voluntario, el programa incluye actividades formativas, culturales y recreativas, así como excursiones y espacios de convivencia que facilitan el intercambio de experiencias entre jóvenes de distintas procedencias.

La convocatoria está dirigida a jóvenes andaluces o residentes en Andalucía, con edades comprendidas entre 14 y 30 años, dependiendo de las características específicas de cada campo.

Entre los requisitos principales se encuentran cumplir la edad exigida para el campo elegido en la fecha de inicio de la actividad; presentar la solicitud dentro del plazo establecido en la convocatoria; comprometerse a participar en todas las actividades del campo, tanto en las tareas de voluntariado como en las actividades complementarias; aceptar las normas de convivencia y funcionamiento del programa, y, en el caso de los participantes menores de edad, contar con la autorización de la persona representante legal.

Durante el proceso de solicitud, las personas interesadas podrán consultar el listado de campos disponibles y seleccionar sus preferencias, teniendo en cuenta la edad requerida, la temática del proyecto y el lugar de realización.

Una vez finalizado el plazo de solicitud, las plazas se adjudicarán siguiendo el procedimiento establecido en la convocatoria y en función de la disponibilidad existente en cada campo.

Las personas seleccionadas deberán formalizar su participación mediante el abono de la cuota correspondiente, que cubre aspectos como el alojamiento, la manutención y el desarrollo de las actividades programadas durante la estancia.

A través de este programa, el Instituto Andaluz de la Juventud continúa promoviendo experiencias de participación activa que fomentan valores como la solidaridad, la responsabilidad social y el trabajo en equipo.

Los Campos de Voluntariado Juvenil se consolidan cada año como una oportunidad para que los jóvenes aprendan, colaboren y establezcan nuevas amistades, al tiempo que contribuyen al desarrollo de proyectos sociales, culturales y medioambientales en distintos territorios.

Más información en el siguiente enlace: https://ws101.juntadeandalucia.es/camposvoluntariadojuvenil/preinscripcion.php.