La cofradía ha participado en un encuentro institucional con el comisario provincial, donde se han abordado los preparativos de la procesión y se han intercambiado obsequios como muestra de colaboración

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Paz y el Amor en su Entrada en Jerusalén y María Santísima de la Esperanza (Pollinica de Alhaurín de la Torre) ha protagonizado un encuentro institucional en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre con responsables de la Policía Nacional en Málaga y Alcalde del Municipio, en el que se ha puesto de relieve la estrecha relación existente entre ambas entidades de cara a la próxima celebración del Domingo de Ramos.

La reunión ha servido para ultimar los preparativos de la procesión, en la que el cuerpo policial tendrá una presencia destacada, consolidando así una vinculación que se ha ido fortaleciendo en los últimos años.

En este sentido, la propia cofradía ya aprobó en su momento el nombramiento de la Policía Nacional como hermano mayor honorario, un reconocimiento que se encuentra pendiente de su formalización definitiva.

Durante el encuentro, el hermano mayor de la Pollinica, José Moreno, junto a representantes de su junta de gobierno, hizo entrega de varios obsequios a los responsables policiales como muestra de agradecimiento por su implicación y colaboración con la hermandad.

Por su parte, el comisario provincial, Roberto Rodríguez Velasco, también tuvo un gesto con la cofradía, entregando un recuerdo institucional que simboliza la estrecha relación entre la Policía Nacional y la Pollinica.

Este tipo de encuentros refuerzan los lazos entre instituciones y cofradías en el municipio, especialmente en unas fechas en las que la Semana Santa de Alhaurín de la Torre se convierte en uno de los principales focos de actividad social, cultural y religiosa.

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