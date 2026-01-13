Tendrá lugar del 23 al 27 de febrero, para edades de 4 a 12 años, con entrada a las 9:00 y salida a las 14:00 (con posibilidad de aula matinal y de tarde). El precio es de 50 euros por plaza. Más información e inscripciones en el cartel adjunto

La Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre acogerá un año más el campamento urbano de Semana Blanca, una actividad ya consolidada en el municipio y organizada por los Corresponsales Juveniles con la colaboración del Área de Juventud. El evento ha sido presentado en rueda de prensa por el alcalde, Joaquín Villanova, y la concejala de Juventud, Iraya Villalba.

El campamento se celebrará del 23 al 27 de febrero y está dirigido a niños y niñas de entre 4 y 12 años. El precio es de 50 euros por niño, con la posibilidad de ampliar el horario por 5 euros adicionales en cada opción: aula matinal desde las 8.00 horas o aula de tarde hasta las 15.00 horas.

Los participantes podrán disfrutar de una amplia programación de actividades, entre las que se incluyen talleres de manualidades, multideporte, bailes, actividades sensoriales, juegos, taller de cocina y papiroflexia, entre otras propuestas lúdicas y educativas.

Las plazas son ilimitadas y las inscripciones pueden realizarse a través del código QR disponible en el cartel anunciador de la actividad y en el siguiente enlace: https://www.inscribirme.com/campamentosemanablanca20261. Una propuesta pensada para facilitar la conciliación familiar durante la Semana Blanca y ofrecer a los más pequeños una experiencia divertida y enriquecedora.

Iraya Villalba ha querido agradecer públicamente la implicación de los Corresponsales Juveniles, destacando la labor formativa que realizan.