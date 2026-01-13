La formación alhaurina cumplirá con su tradicional cita anual interpretando piezas de la «Misa Breve» de Théodore Dubois, grabada por la coral el pasado año.

El próximo 20 de enero, coincidiendo con la festividad de San Sebastián, la Coral Santa Cecilia participará de manera activa en los actos institucionales y religiosos en honor al patrón de Alhaurín de la Torre. La formación coral intervendrá en la Solemne Eucaristía que tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de San Sebastián a partir de las 17:00 horas.

Para la Coral Santa Cecilia, participar en la festividad del patrón es una tradición muy querida y consolidada, marcando cada año uno de los hitos más emotivos de su calendario litúrgico y social en el municipio.

El eje central de la intervención musical será la «Misa Breve a tres voces» de Théodore Dubois, de la cual se interpretarán las partes del Kyrie, el Sanctus y Benedictus y el Agnus Dei.

Cabe destacar que esta obra posee un significado especial para la formación, ya que fue grabada íntegramente por la Coral Santa Cecilia el pasado año, fruto de un intenso trabajo de perfeccionamiento técnico y artístico. Aquellos interesados en conocer más detalles sobre este proyecto discográfico pueden consultar la información en la web oficial: coralsantacecilia.es/MB3V.

El repertorio completo para la festividad, que dará comienzo a las 17:00 horas, es el siguiente:

Como broche final, y reafirmando su compromiso con las raíces locales, la coral interpretará el Himno de Alhaurín de la Torre, de Pedro Acosta y Julián Flores. La dirección de la Coral invita a todos los vecinos y visitantes a sumarse a esta celebración que une fe, música y tradición alhaurina en la tarde del 20 de enero.

SOBRE LA CORAL SANTA CECILIA Institución musical de referencia en Alhaurín de la Torre, dedicada a la promoción de la música polifónica. Con una trayectoria consolidada, participa regularmente en los eventos más destacados de la provincia de Málaga.