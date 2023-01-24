Tendrá lugar los días 27 de febrero y 1, 2 y 3 de marzo en horario de 9 a 14 horas, con posibilidad de aula matinal (de 8 a 9) o de tarde (de 14 a 15 horas) por 5 euros más cada opción. Las familias interesadas pueden reservar su plaza por internet

Vuelve el Campamento Urbano de Semana Blanca de la Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre. De nuevo, otro año más la actividad ha sido organizada por los Corresponsales Juveniles, con la colaboración de la Concejalía de Juventud. El edil del área, Francisco José Sánchez, y las técnicas han desvelado los detalles de la actividad.

Serán los días 27 de febrero y 1, 2 y 3 de marzo y el precio es de 20 euros por plaza. No obstante, hay posibilidad de ampliar una hora más por la mañana (aula matinal, desde las 8 horas) o hasta las tres de la tarde (aula de tarde), por 5 euros más cada opción. Cabe destacar que habrá aula matinal si hay un mínimo de 10 niños.

Francisco José Sánchez ha tenido palabras de agradecimiento para los Corresponsales Juveniles por la labor que realizan e hizo hincapié en que están “muy contentos” con estos jóvenes que se forman para convertirse en monitores de campamentos. Las plazas son ilimitadas y las inscripciones pueden realizarse a través del código QR del cartel anunciador. Los enlaces en concreto son los siguientes:

Inscripción general: https://www.inscribirme.com/campamentosemanablanca20231

Aula matinal: https://www.inscribirme.com/aulamatinal20231

Aula de tarde: https://www.inscribirme.com/auladetarde20231

Tanto el edil de Juventud como la técnica del área, Marta Oballe, adelantaron que durante el campamento se han programado talleres de manualidades, multideporte y excursiones.