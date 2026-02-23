La entrada es libre hasta completar aforo, la hora de comienzo es las 17.30 horas y habrá también recomendaciones y prácticas, por lo que se aconseja traer ropa cómoda. Imparte: María del Carmen Pérez, matrona del Centro de Salud

El próximo miércoles 25 de febrero de 2026, a las 17:30 horas, el Centro Cívico ‘La Torre’, situado frente al Mercado Municipal, acogerá la charla “Mujer en la etapa de Climaterio y Menopausia”, enmarcada dentro de un ciclo de charlas informativas dirigidas a la ciudadanía.

La sesión será impartida por Mª Carmen Pérez Valverde, matrona del Centro de Salud de Alhaurín de la Torre, quien abordará los principales cambios físicos y emocionales que se producen durante esta etapa vital, así como recomendaciones prácticas para afrontarla con bienestar y calidad de vida.

La actividad está dirigida a mujeres interesadas en conocer más sobre el climaterio y la menopausia, resolver dudas y compartir experiencias en un espacio cercano y de confianza. La asistencia es libre y no es necesario realizar inscripción previa. Se recomienda acudir con ropa cómoda.

Esta iniciativa pretende ofrecer información rigurosa y apoyo a las mujeres en una etapa clave de su salud, fomentando el autocuidado y el acompañamiento profesional.