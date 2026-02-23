El alcalde visita la Casa de la Juventud para saludar a monitores y participantes. Se han previsto una gran variedad de talleres, juegos, bailes y una visita al Centro Ecuestre ‘Víctor López’. También se ha organizado un campamento para jóvenes con discapacidad

La Casa de la Juventud de Alhaurín de la Torre acoge otro año más el campamento urbano de Semana Blanca, una actividad ya consolidada en el municipio y organizada por los Corresponsales Juveniles con la colaboración del Área de Juventud. El alcalde, Joaquín Villanova, lo ha visitado este primer día, lunes, acompañado por las concejalas de Juventud y de Asuntos Sociales e Igualdad, Iraya Villalba y María del Carmen Molina respectivamente.

El campamento se celebra del 23 al 27 de febrero y está dirigido a niños y niñas de entre 4 y 12 años. Las plazas se agotaron semanas atrás. A lo largo de la semana se ha previsto una amplia programación de actividades entre las que se incluyen talleres de manualidades, multideporte, bailes, actividades sensoriales, juegos, taller de cocina y papiroflexia, entre otras propuestas lúdicas y educativas.

Para el miércoles se ha previsto una visita al Centro Ecuestre ‘Víctor López’. Son un centenar de jóvenes los que participan en el campamento, asistidos por una docena de monitores de la asociación de los Corresponsales Juveniles. El regidor ha charlado con ellos y con alguno de los niños y niñas y ha comprobado la variedad de actividades que se han diseñado pensadas para favorecer la educación y la diversión desde un punto de vista inclusivo.

El salón de actos de la Casa de la Juventud ha acogido este lunes también la visita de los jóvenes que forman parte del otro campamento que apoya el Ayuntamiento esta Semana Blanca a través del Área de Asuntos Sociales, dirigido a jóvenes con discapacidad, y que el resto de días tendrá lugar en el IES Huerta Alta. En este caso, disfrutarán actividades adaptadas, juegos, talleres y excursiones. Cuenta con la colaboración de Fundación Autismo Sur, entidad con muchos años de experiencia y especialista en la atención a personas con discapacidad.

La concejala de Juventud ha remarcado la importancia de esta iniciativa para facilitar la conciliación familiar durante estos días de vacaciones escolares, al tiempo que se ofrece a los más pequeños una experiencia divertida y enriquecedora. María del Carmen Molina, edil de Asuntos Sociales, ha destacado también el respiro que supone para muchas madres, padres y cuidadores el apoyo del Ayuntamiento a estos proyectos, así como el carácter “inclusivo” de estos campamentos.