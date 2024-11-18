El Centro Cultural se llena de dulces melodías con el mágico espectáculo ‘1 Piano y 200 Estrellas’

El pasado sábado, el Centro Cultural de Alhaurín de la Torre fue escenario de una noche inolvidable gracias al pianista David Gómez, quien presentó su nuevo espectáculo ‘1 Piano y 200 Estrellas’. Este evento marcó el estreno de su formato adaptado para teatros, consolidando su reputación como un músico innovador y profundamente emotivo.

El concierto, organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento, dirigida por el concejal Manuel López, fue una evolución del exitoso ‘1 Piano y 200 Velas’, presentado anteriormente en la Finca Municipal El Portón en 2021 y 2022. En esta ocasión, la propuesta adquirió un carácter más íntimo y exclusivo, diseñado específicamente para espacios cerrados.

Una puesta en escena mágica e inspiradora

La escenografía recreó un cielo estrellado que, combinado con las delicadas melodías de David Gómez, transportó a los asistentes a un universo de emociones. Cada nota, cada acorde, fue acompañado por una iluminación sutil que envolvía el ambiente, creando una atmósfera mágica y profundamente conmovedora.

El repertorio incluyó piezas de todos los trabajos discográficos del artista, incluyendo su más reciente álbum, ‘Vida’. La calidad musical y la autenticidad de Gómez no dejaron indiferente a nadie, con interpretaciones llenas de sensibilidad que resonaron en los corazones del público.

Éxito rotundo y agradecimiento del Área de Cultura

Desde el Área de Cultura se mostraron entusiasmados con la acogida de este evento, destacando la conexión especial que David Gómez logra establecer con sus espectadores. «Es siempre un placer acoger espectáculos de esta calidad, que no solo deleitan los oídos, sino que también tocan el alma», señaló Manuel López.

El público, que llenó el recinto, despidió al artista con una ovación, confirmando el éxito de esta primera representación del formato adaptado para teatros. El concierto reafirma el compromiso de Alhaurín de la Torre con la cultura y los eventos de calidad que enriquecen la oferta artística del municipio.

#CulturaAlhaurín #DavidGómez #1Pianoy200Estrellas #AlhaurínDeLaTorreCalidadDeVida