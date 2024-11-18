El VII ciclo ‘El MAE se mueve’, organizado por el Museo Andaluz de la Educación (MAE) del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, regresa este otoño con una serie de encuentros centrados en reflexionar sobre «Los Límites de la Ficción», un tema que explora cómo este concepto influye en nuestra vida cotidiana, desde la narrativa artística hasta la política, la economía y las transformaciones sociales.

El primer encuentro se celebrará el jueves 21 de noviembre a las 19:00 horas en la Biblioteca Pública Antonio Garrido Moraga, con una ponencia a cargo de Victoria de Andrés, quien abordará aspectos de su ensayo El sexo injusto: Una visión femenina de la evolución humana. La entrada será gratuita hasta completar aforo, y el evento podrá seguirse en directo a través de la cuenta oficial de Instagram del MAE, @maeandalucia.

Un espacio de reflexión y pensamiento crítico

Este ciclo ha consolidado su posición como un espacio para el análisis y el debate sobre temas educativos, sociales y tecnológicos, fomentando una ciudadanía activa y consciente. En ediciones anteriores, se han abordado cuestiones como la brecha digital post-confinamiento y la cultura democrática, con la participación de figuras como José Carlos Ruiz, Eduardo Madina y Adela Cortina.

Programa de la temporada otoñal

Victoria de Andrés | La evolución y el género Fecha: Jueves 21 de noviembre

Jueves 21 de noviembre Tema: Reflexión sobre la evolución humana desde una perspectiva de género.

Reflexión sobre la evolución humana desde una perspectiva de género. Perfil: Doctora en Biología por la Universidad de Málaga, divulgadora científica y directora del programa Ciencia sin Límites. Vicente Garrido | El rostro del mal: Psicopatía y sociedad Fecha: Martes 3 de diciembre

Martes 3 de diciembre Tema: Un análisis profundo sobre la psicopatía y sus implicaciones en la sociedad actual.

Un análisis profundo sobre la psicopatía y sus implicaciones en la sociedad actual. Perfil: Catedrático de Criminología de la Universidad de Valencia y autor de Cara a cara con el psicópata. Marta Sanz | La ficción como herramienta social Fecha: Jueves 12 de diciembre

Jueves 12 de diciembre Tema: Exploración de cómo la ficción modela nuestras percepciones sobre género y sociedad.

Exploración de cómo la ficción modela nuestras percepciones sobre género y sociedad. Perfil: Escritora, doctora en Filología, autora de Farándula y colaboradora en medios como El País y Cadena Ser.

Los límites de la ficción en la sociedad actual

El lema de esta edición, «Los Límites de la Ficción», invita a reflexionar sobre cómo este concepto, históricamente asociado al arte y la narrativa, ha evolucionado en un mundo marcado por la tecnología y los desafíos globales, como la pandemia. El ciclo busca cuestionar cómo la ficción redefine nuestra percepción del entorno y qué papel juega en la transformación de las estructuras sociales.

El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, a través del MAE, sigue apostando por actividades culturales que enriquezcan el conocimiento y fomenten la participación ciudadana en temas clave para el futuro.

