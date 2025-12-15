Durante toda la semana podrán realizarse donaciones de sangre en la unidad móvil que se encontrará situada en la Avenida de Andalucía

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Málaga, perteneciente a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, inicia en el centro de Málaga su ya tradicional Campaña Especial de Navidad, que tiene como objetivo acercar y facilitar que todos los ciudadanos interesados puedan donar sangre y así reforzar las reservas de componentes sanguíneos con vistas al periodo festivo, en el que se produce un descenso de donaciones, de manera que los hospitales malagueños tengan garantizado el abastecimiento y puedan mantener su actividad con total normalidad.

Para ello, la unidad móvil de donación se establecerá desde hoy lunes 15 hasta el viernes 19 de diciembre en la avenida de Andalucía (frente a El Corte Inglés) en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 21:00 horas.

Además, el punto fijo del Centro de Transfusión (en el recinto del Hospital Civil), permanecerá abierto todos los días (excepto domingos y festivos) en horario de mañana y tarde (de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00) en lunes, y sólo de mañana (de 09:00 a 14:00) de martes a sábado. Además el día 2 enero, viernes, el CTTC abrirá en horario de mañana y tarde, de 09:00 a 14:00, y 16:00 a 21:00 h.

Donar sangre es un gesto sencillo, apenas molesto. Sólo se requiere ser mayor de 18 años, tener buena salud, pesar más de 50 kilos y disponer de 20 minutos. A cambio, tres personas pueden recuperar su salud. La sangre no se fabrica. Las necesidades de los pacientes sólo se pueden cubrir con donaciones solidarias, que son una oportunidad y la esperanza de los pacientes que necesitan transfusiones.

Este año la convocatoria de Navidad cobra aún más importancia ya que en la actualidad no se alcanzan las 250 extracciones diarias que son precisas para que la provincia sea autosuficiente en el suministro a los hospitales, de modo que resulta crucial la asistencia de la ciudadanía para incrementar el número de donaciones y donantes.

Por ello, el Centro de Transfusión pide la colaboración de los ciudadanos animándolos a acercarse a donar tanto a la sede del Centro de Transfusión como a las colectas programadas para continuar dando respuesta a la actividad hospitalaria y contribuir a mantener las reservas sanguíneas en niveles óptimos.

Más información de otras colectas en la página web www.donantesmalaga.org o en la página del SAS, accediendo al apartado “donar sangre”, también pueden encontrarnos en redes sociales: Facebook e Instagram.