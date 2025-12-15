La sesión abordó el reglamento de régimen interior, las memorias anuales y la nueva estrategia de comunicación para reforzar la difusión y la participación social en estas figuras internacionales

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha acogido recientemente la primera reunión de trabajo del Consejo Andaluz de las Reservas de la Biosfera. Bajo la presidencia de Ana Villaescusa, este encuentro supuso el inicio de la actividad operativa de este órgano tras su constitución el pasado 10 de junio.

Durante la reunión se abordaron los dos documentos cuya elaboración se había acordado en la sesión constitutiva: el reglamento de régimen interior y el contenido de las memorias anuales de las Reservas de la Biosfera de Andalucía. Ambos elementos fueron analizados como piezas clave para garantizar el adecuado funcionamiento del Consejo y la sistematización y evaluación de la gestión en las reservas andaluzas.

De la misma manera, se presentó el tercer punto destacado del orden del día: la estrategia de comunicación de las Reservas de la Biosfera de Andalucía. Este documento, financiado con fondos Next-Generation, se plantea como una herramienta imprescindible y de gran oportunidad para mejorar el conocimiento de estas áreas protegidas. Aunque gozan de un reconocimiento internacional de gran relevancia, todavía permanecen poco conocidas por buena parte de la ciudadanía.

A lo largo de las intervenciones, los vocales del Consejo pusieron en valor la composición plural del órgano, que permite una adecuada participación tanto de agentes sociales como de la administración local. Asimismo, se destacaron los retos de futuro que deben guiar el trabajo en las Reservas de la Biosfera de Andalucía en los próximos años, junto con el cumplimiento de los compromisos asociados a esta designación. Entre las prioridades señaladas, adquirieron especial relevancia la necesidad de avanzar en la implicación de los jóvenes y en una mayor difusión del significado de ser Reserva de la Biosfera y de los valores que representa esta figura.

La reunión concluyó con un reconocimiento al compromiso demostrado hacia las reservas andaluzas. Así, Águeda Villa, asesora externa del Comité Andaluz de Reservas de la Biosfera, recibió una distinción como muestra de agradecimiento por su intenso y profundo trabajo en favor de estas áreas protegidas que forman parte de una red internacional de excelencia en conservación y desarrollo sostenible.