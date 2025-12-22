El Ayuntamiento presenta la nueva edición de esta tradicional cita con las artes escénicas enfocadas al público infantil. Serán un total de cuatro obras, todos los sábados entre el 31 de enero y el 21 de febrero, en el Centro Cultural. Las entradas cuestan tan solo 4 euros

Alhaurín de la Torre retoma el próximo mes su tradicional Ciclo de Teatro Infantil, que con esta sumará ya 20 ediciones, consolidado como uno de los programas enfocados al público infantil con más arraigo de la provincia. El alcalde, Joaquín Villanova, junto al concejal de Cultura, Manuel López, y la técnica, Antonia Cordero, presentaron el cartel y las obras protagonistas este año.

Serán un total de cuatro funciones (una de ellas doble) a cargo de algunas de las principales compañías del género, y que se representarán en el Centro Cultural ‘Vicente Aleixandre’ todos los sábados entre el 31 de enero y el 21 de febrero, ambos inclusive. Las entradas se pueden adquirir en la web Mientrada.net y en el mismo centro cultural al precio de tan solo 4 €.

Todas las representaciones, que tienen una duración entre los 45 y 60 minutos, están recomendadas para público a partir de los 3-4 años, a excepción de la del día 14 de febrero que está dirigida a bebés y tendrá función doble: a las 11.30 y a las 13.00 horas. Las demás comenzarán a las 12 del mediodía.

Como es habitual todos los años, para la elección de la imagen anunciadora del cartel del festival el Ayuntamiento organizo un concurso de dibujo escolar. En esta ocasión, el dibujo ganador ha sido realizado por la joven Emilia Morales Kessler y es una simpática y original representación del mundo del espectáculo con la torre de Alhaurín como telón de fondo.

El Área de Cultura ha organizado además con motivo de este vigésimo aniversario una exposición de títeres en el Centro Cultural. Será el 30 de enero, a cargo de la compañía Espejo Negro, y se exhibirán también los dibujos que han participado en el mencionado concurso escolar.

El equipo del Área de Cultura que dirige Manuel López ha invitado a todas las familias a disfrutar del ciclo y ha recordado que se trata de un evento muy consolidado, por lo que las entradas para cada una de las funciones suelen agotarse con rapidez.

SINOPSIS DE LAS OBRAS

‘Lua’ de Voilà Producciones (31 de enero, a las 12.00 horas)

A partir de 4 años

Finalista en los XXVII Premios MAX a mejor espectáculo para público infantil, juvenil o familiar

En la ciudad de los “Sin sombra” todos tienen miedo a la oscuridad. Por eso siempre tienen sus luces encendidas. Hasta que un día, Lua, una curiosa lámpara, decide ver qué pasaría si apagara su luz. Así es como conoce a Sombra, un ser esquivo que acabará mostrándole la belleza que se esconde en su mundo. Lua es un espectáculo familiar que habla sobre el miedo a lo desconocido. Una historia sobre las luces y las sombras, donde la propia luz es una protagonista más. Sobre una simple escalera de madera de un antiguo edificio, la “domadora de versos” cuenta sus recuerdos infantiles. En aquellos escalones jugaba a crear mundos increíbles, como el de la ciudad de los “Sin sombra”. La escalera se abre, gira y se transforma, siguiendo los pasos de Lua, una pequeña lámpara dispuesta a enfrentarse a sus miedos y conocer la belleza que esconde la oscuridad. Un poema dramatizado, una delicada instalación artística, pero también una sofisticada pieza de teatro.

‘Bunji, la pequeña koala’, de Festuc Teatre (7 de febrero, a las 12.00 horas)

A partir de 3 años

Finalista en los XXVII Premios MAX a mejor labor de producción

Bunji, es una koala que vive en un bosque de eucaliptos. Los koalas, tienen una actividad diaria muy escasa, por eso el talante de nuestra protagonista lleva de cabeza a toda su tribu. Cuando todo el mundo está durmiendo, ella quiere jugar, descubrir, trepar…, ¿por qué no se comporta como el resto?

Un hecho inesperado en su día a día, hará que se aleje de su entorno. ¿Qué pasará con la pequeña koala? ¡Ven a descubrirlo! Un espectáculo de teatro y títeres que a través de la narración, los diálogos, las canciones y una escenografía sorprendente, cautivarán al público desde el primer momento al más puro estilo de Festuc Teatre. En esta ocasión la compañía se inspira en todo el imaginario australiano, en su diversidad, su fauna y las diferentes especies de animales que tenemos que respetar y amar. La inocencia de los más pequeños no estigmatiza ni crea diferencias; simplemente se basa en expresar e interactuar a través de los sentimientos que ocasiona cada situación, sin prejuicios. En definitiva, un rato para reír, llorar, sufrir, gozar, cantar… y reflexionar a través de la historia.

‘Sin palabras (se las llevó el aire…)’, de LaSaL Teatro (14 de febrero, a las 11.30 y 13.00 horas).

Espectáculo para bebés

Premio FETEN 2016 al mejor espectáculo para la primera infancia

Pero llega el aire sin avisar, sin preguntar sin parar, tocando todo lo que encuentra a su paso.

Entonces una de ellas deja que empuje su cuerpo y mueva sus manos. Y baila por primera vez. La otra deja que entre en sus pulmones y escucha los sonidos que salen de su boca… Y canta por primera vez. Poco a poco descubren el aire: el que nos envuelve, nos empuja, nos acaricia y ocupa el vacío que dejamos. El aire que alborota el pelo, seca la ropa o se cuela por las rendijas para aullar su presencia. Cuentan sin necesidad de hablar. Se quedaron sin palabras… o quizá se las llevó el aire.

‘El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide’ de El Espejo Negro (21 de febrero, a las 12.00 horas)

A partir de 6 años

XV Premio MAX al mejor espectáculo infantil

Esta es la historia de Jonás, un diminuto y pequeño espermatozoide que se negaba a concursar en la gran carrera de la fecundación. Prefería dormir y vaguear plácidamente en el interior del testículo donde vivía. Pero el tiempo se acababa, y nuestro vago y dormilón espermatozoide tenía que emprender el viaje más fantástico y alucinante de toda su vida. Un viaje sin retorno, lleno de peligros y aventuras, en busca del óvulo perdido…