El dramaturgo y poeta Alberto Conejero y la bailarina y directora de escena Luz Arcas protagonizan un nuevo encuentro en la Biblioteca ‘Antonio Garrido Moraga’ en el marco de este programa que organizan el Ayuntamiento y el Museo Andaluz de Educación

‘El MAE se mueve’, el ciclo de encuentros sobre pensamiento contemporáneo organizado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre y el Museo Andaluz de la Educación, celebró una nueva cita de su octava edición en la Sala María Moliner de la Biblioteca Pública Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’.

En esta ocasión, el encuentro —moderado una vez más por la gestora cultural Cristina Consuegra— contó con la participación de dos creadores de referencia: el dramaturgo y poeta Alberto Conejero y la bailarina y directora de escena Luz Arcas.

La conversación giró en torno al sentido del arte y de la creación dentro de la cultura en un momento especialmente frágil como el actual.

El edil de Cultura, Manuel López, asistió al acto. Cabe recordar que ambos invitados han sido distinguidos con premios nacionales: Conejero recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática 2019, mientras que Arcas obtuvo el Premio Nacional de Danza 2024.

El programa de esta edición de ‘El MAE se mueve’ se articula bajo el lema “La cultura hace sociedad”, una invitación a reflexionar de forma profunda sobre el papel transformador que la cultura —en especial la cultura pública— debe desempeñar en nuestras comunidades.

La temporada de primavera reunió a Sergio Vila-Sanjuán, José Lebrero y Juan Antonio Vigar; y la programación otoñal se abrió con un análisis de las bibliotecas rurales con Soledad Nuevo, Joaquina Durán y Rocío Serrán.

El conjunto de estas tres sesiones busca sentar las bases de una hoja de ruta para repensar el rol de la cultura en la creación de ciudadanía, los riesgos que afronta ante los procesos homogeneizadores impulsados por empresas privadas y franquicias, y qué sucede cuando la cultura se hace pequeña y, en consecuencia, también nuestras sociedades.

La próxima sesión de esta octava edición tendrá lugar el jueves 11 de diciembre a las 19:00 horas, con la participación de Sergio del Molino y Nuria Rodríguez Ortega, quienes analizarán la relación entre creatividad e inteligencia artificial.