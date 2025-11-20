Profesoras de este centro y la ONG Solidaridad Directa se encargan cada verano de hacer llegar a diferentes países material escolar y ayudas aportadas por familias y alumnado. Las concejalas de Educación y Asuntos Sociales han acudido para felicitar al personal del centro

Alhaurín de la Torre ha celebrado este jueves, 20 de noviembre, el Día Mundial de la Infancia (también conocido como el Día del Niño), una jornada en la que se celebran los avances conseguidos en la defensa de los derechos de todos los niños y niñas, pero, sobre todo, es un día para llamar la atención sobre la situación de la infancia más vulnerable.

Con tal motivo, el CEIP San Juan ha presentado el proyecto de cooperación que realiza este centro junto a la ONG Solidaridad Directa, que cada verano lleva hasta un país distinto material escolar y ayuda económica aportada por los padres, madres y alumnos de este colegio. La maestra del San Juan, Sandra Martín, lo inició en 2015 y desde entonces ha ido involucrando a toda la comunidad escolar, superado cada año sus expectativas.

Para dar a conocer la iniciativa, se ha proyectado un vídeo en el CEIP San Juan con imágenes y fotografías de lo trabajado sobre el terreno con la comunidad escolar. En su visionado han estado la directora del centro, María del Mar Rubia; las docentes Sandra Martín y Susana Orellana; y las ediles de Educación y Asuntos Sociales, Pilar Conde y María del Carmen Molina respectivamente; así como miembros de Solidaridad Directa, padres, madres y alumnos del centro.

Pilar Conde ha destacado que en un día como hoy hay que dar visibilidad a los derechos de la infancia y cumplir con ellos, como se hace desde la educación que reciben en nuestros centros escolares, y debe ser así también en las familias de cada uno. Por su parte, Sandra Martín ha explicado el proyecto y ha destacado que pretende que los niños y niñas del municipio valoren lo que tienen y vean que en países muy necesitados los niños «con muy poco son felices».