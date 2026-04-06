La iniciativa del Centro Cultural Generación del 27 que fusiona música y literatura contará en esta ocasión con la poeta Mercedes Escolano y con Rafa Bueno Quarteto. La entrada es gratuita previa invitación que puede solicitarse a través del teléfono 952 416 774

El Ciclo Cultural ‘Tecleando el misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas’ regresa este mes a la Biblioteca Municipal ‘Antonio Garrido Moraga’ con una nueva propuesta artística que promete una velada cargada de sensibilidad, ritmo y emoción. La próxima sesión se celebrará el 15 de abril a partir de las siete de la tarde y contará con la participación de la poeta Mercedes Escolano, acompañada por la formación musical Rafa Bueno Quarteto. Una vez más, el encuentro está organizado por el Centro Cultural Generación del 27, dependiente de la Diputación, con la colaboración del Ayuntamiento.

Este encuentro continúa consolidando el ciclo como un espacio de diálogo entre disciplinas, donde la palabra poética se entrelaza con la improvisación y la música. La voz de Mercedes Escolano, caracterizada por su intensidad lírica y su cercanía con el público, se verá arropada por la sonoridad elegante y dinámica del cuarteto liderado por Rafa Bueno, generando una experiencia escénica que invita a la escucha pausada.

SOBRE MERCEDES ESCOLANO

Mercedes Escolano es una poeta cuya obra se caracteriza por una voz íntima, reflexiva y profundamente sensorial. Su escritura explora temas como la memoria, la identidad, el paso del tiempo y la relación entre lo cotidiano y lo simbólico, construyendo imágenes de gran fuerza emocional. Habitual en recitales y encuentros literarios, Escolano destaca por una puesta en escena cercana y sugerente, donde la palabra se convierte en experiencia compartida con el público. Su participación en el ciclo aporta una dimensión literaria que dialoga con la música y amplifica el poder evocador de sus versos.

Rafa Bueno Quarteto es una formación musical que se mueve con naturalidad dentro del jazz contemporáneo, combinando elegancia interpretativa, improvisación y sensibilidad sonora.

El público asistente podrá disfrutar de una propuesta artística que combina literatura y música en un formato íntimo y evocador, bajo el sello distintivo de este ciclo, que apuesta por la cultura. Desde la Biblioteca invitan a todas las personas interesadas en la poesía, el jazz y las artes escénicas a sumarse a esta nueva cita. La entrada es gratuita previa invitación que puede solicitarse a través del teléfono 952 416 774