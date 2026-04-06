Este próximo jueves se inaugura la muestra ‘Transformación artística: Del fuego a la luz digital’, con la que se rinde homenaje al célebre pintor, fallecido en noviembre de 2023, en un recorrido por su evolución estética y conceptual desde 1965

La Finca Municipal El Portón acogerá este próximo 9 de abril a las siete de la tarde el acto de inauguración de la exposición ‘Bornoy. Transformación artística: Del fuego a la luz digital’, una muestra que rinde homenaje a la trayectoria y legado creativo del célebre artista malagueño, fallecido en noviembre de 2023. La muestra constituye una oportunidad excepcional para acercarse a la obra de un creador de extraordinaria relevancia cultural y artística, considerado uno de los más destacados pintores de los últimos 100 años en nuestra provincia.

La colección propone un recorrido de casi siete décadas por la evolución estética y conceptual de Bornoy, permitiendo al visitante comprender la amplitud de su lenguaje plástico y su permanente inquietud investigadora. A través de una cuidada selección de obras, alrededor de 50, los asistentes podrán contemplar las distintas etapas de su producción, desde sus inicios hasta su consolidación en el ámbito del arte digital, disciplina en la que desarrolló una intensa labor creativa durante las últimas décadas de su vida.

Con una impresionante dimensión artística e intelectual, la trayectoria de José Manuel Cuenca Mendoza ‘Pepe Bornoy’, se caracterizó por una constante dedicación al proceso creativo y por una profunda sensibilidad hacia la expresión estética. Artista, escritor, editor, académico y poeta, su figura representa un ejemplo de compromiso con la cultura y con el desarrollo del pensamiento artístico. Su trabajo se distinguió por una actitud innovadora y por una permanente voluntad de experimentación, rasgos que le situaron entre los creadores más singulares de su generación.

Desde sus primeros años, su vocación artística estuvo marcada por el esfuerzo, la disciplina y el afán de aprendizaje. Estas cualidades definieron una carrera construida sobre el rigor profesional y la búsqueda constante de nuevas formas de expresión. Su obra se caracterizó por un uso audaz del color y por una iconografía personal que reflejaba una mirada libre y profundamente humanista sobre la realidad.

A lo largo de su carrera artística, Bornoy recibió importantes reconocimientos institucionales. En 1997, fue nombrado académico del Senado por la Academia Internacional de Arte Moderno de Roma, distinción que subrayó el alcance internacional de su producción. Posteriormente, en 2001, ingresó como miembro numerario en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, una de las instituciones culturales más relevantes de la ciudad. Más recientemente, en 2023, el Ayuntamiento de Málaga le concedió el título de Hijo Predilecto y la Medalla de la Ciudad, en reconocimiento a su contribución al patrimonio cultural y artístico malagueño.

La exposición que ahora se presenta pone de manifiesto la vigencia de su legado y la capacidad de su obra para dialogar con los desafíos estéticos del presente. En ella se evidencia su dominio técnico, su interés por la innovación y su firme convicción de que el arte debe evolucionar en consonancia con los avances de la sociedad y la tecnología.

Con esta inauguración, se pretende no solo difundir y preservar la obra de Pepe Bornoy, sino también reconocer el valor de una trayectoria ejemplar que continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y ciudadanos. La exposición se configura así como un acto de memoria cultural y de reconocimiento institucional a un creador cuya obra permanece como parte esencial del patrimonio artístico de su ciudad natal, y que por primera vez visitará Alhaurín de la Torre.

La exposición podrá visitarse hasta el 19 de junio en la Sala Vicente Llinares Duato de la Finca Municipal El Portón, de lunes a sábado de 10:00 a 13:30 horas y de martes a viernes de 17:00 a 20:00 horas.