El Área de Participación Ciudadana presenta la tercera edición del programa de dinamización de los centros sociales de Alhaurín de la Torre. El acto ha tenido lugar en Zapata y ha incluido las actuaciones de los grupos Miranda Cuenca y Amazona Rock

El Área de Participación Ciudadana que dirige el edil Andrés García ha presentado este viernes, en un acto público en la plaza del Llano de la barriada de Zapata la tercera edición del ciclo ‘Vecinalh’ que fomenta el uso cultural, lúdico y ciudadano de las sedes vecinales y distintos espacios de las barriadas y urbanizaciones del extrarradio del municipio.

La cita ha contado con la presencia de numerosas personas, entre ellas representantes de asociaciones vecinales y numerosos colectivos que, además, han disfrutado de un ambiente muy festivo: la presentación ha contado con las actuaciones de los grupos Miranda Cuenca y Amazona Rock.

El alcalde, Joaquín Villanova; junto al concejal de Participación Ciudadana, Andrés García; y los trabajadores del área, Ernestina Ortega y Antonio Solero, ha sido el encargado de desvelar el programa de actividades que se va a poder disfrutar desde este mes de noviembre hasta mayo de 2026.

Serán un total de nueve los talleres y actividades ofertadas por el área, todas completamente gratuitas y algunas de ellas con necesidad de inscribirse previamente para poder controlar el aforo haciéndolo en el correo electrónico participacionciudadana@alhaurindelatorre.es. Así se podrá disfrutar de conciertos de gospel y melódico; cuentacuentos navideños y tren infantil; de nuevo el taller de pintura con vino; masterclass de flamenco y juegos en familia; y las novedades de un taller de deporte con ritmo y el taller de fotografía y coctelería.

Villanova ha destacado la apuesta que hace el Ayuntamiento por las barriadas y urbanizaciones y por acercar a sus vecinos la cultura y el ocio de forma segura y accesible para todos. El regidor ha felicitado al equipo del área por el trabajo realizado las dos ediciones anteriores y por haber preparado un cartel tan potente para este año. Además, ha recordado que habrá distintos foros de debate auspiciados por el mismo área para seguir construyendo el futuro del municipio contando con todas las asociaciones.

Todas las actividades se irán anunciando con suficiente antelación para poder llevar a cabo las inscripciones.