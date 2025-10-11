La Real, Antigua y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz y Nuestra Señora de la Soledad invita a todos los fieles, devotos y hermanos a participar en la Solemne Eucaristía en honor a nuestra Amantísima Titular.

́ ́ (́ )

: :

: . . Manuel Márquez Córdoba

Al finalizar, tendrá lugar el besamanos a Nuestra Madre y la bendición e imposición de medallas a los nuevos hermanos.

́ ́ .

Acompáñanos en este encuentro de fe, devoción y amor a Ntra. Sra. de la Soledad.

Por motivos ajenos a nuestra Cofradía, no se podrá realizar el Rezo del Santo Rosario.