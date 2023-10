La Enfermería moderna se ha convertido en una disciplina altamente especializada y diversificada, y es fundamental que nuestro sistema de salud esté a la vanguardia de esta evolución. En este contexto, el Colegio de Enfermería de Málaga aboga por la implementación efectiva de las especialidades enfermeras como un paso esencial para optimizar la calidad de la atención y garantizar una cobertura de salud integral para todos los ciudadanos.

En un esfuerzo continuo por mejorar la calidad de la atención de salud en nuestra región, el Colegio de Enfermería de Málaga alza la voz a favor de la implantación real de especialidades enfermeras. Esta iniciativa busca reconocer y destacar el papel fundamental que las enfermeras especialistas desempeñan en el sistema de salud, aportando un valor añadido a la atención sanitaria integral y fortaleciendo la capacidad de respuesta de nuestros servicios de salud.

En este contexto, José Miguel Carrasco Sancho, presidente del Colegio de Enfermería de Málaga, ha subrayado la importancia de esta iniciativa en términos de mejora de la atención sanitaria. «Nuestro compromiso es con la excelencia en la atención de los cuidados para nuestra comunidad. Las enfermeras especialistas no solo cuentan con una formación avanzada en áreas específicas, sino que también aportan un enfoque holístico a la atención de los pacientes. Reconocer y respaldar sus habilidades es esencial para un sistema de salud completo y eficiente», ha afirmado Carrasco Sancho.

El RD 405/2005 de 22 de abril, supuso un punto y aparte en el desarrollo y en el ámbito competencial de las especialidades de Enfermería. Entre las cuestiones que el citado Decreto reguló figuraban: la desaparición de las especialidades, tal y como, se conocían hasta entonces; la incorporación de un sistema de homologación de la especialidades desaparecidas en referencia con las que aprobaba la disposición; el desarrollo de un sistema de excepcionalidad para adquirir la condición de especialista de todos aquellos profesionales que acreditaban los requisitos establecidos; la adopción del sistema formativo de Enfermería Interna Residente (EIR), como el modelo más adecuado para adquirir las competencias conducentes a los títulos de especialistas y finalmente el desarrollo del listado de especialidades – en número de siete – que conformarían los cuidados especializados de Enfermería.

Habiendo transcurrido un tiempo, comprobamos como: el número de especialistas de Enfermería que realizaban sus funciones, según el modelo anterior, han visto como se reduce el número de puestos correspondientes; las promociones de especialistas que cada año finalizan sus estudios ven como sus expectativas de poner en práctica sus conocimientos no se hacen realidad y la frustración se hace cada vez mayor; la especialidad de Enfermería Médico-Quirúrgica se ha convertido en el “cajón de sastre” para introducir todas aquellas especialidades anteriores que no se han mantenido, pero además, no se desarrolla competencialmente.

Por todo ello, en consonancia con los postulados propios de este Colegio de Enfermería de Málaga, reivindicamos: la decisión por parte de las administraciones sanitarias que permita la implantación real de las especialidades de Enfermería; el desarrollo de perfiles propios que eviten el cuestionamiento de los puestos específicos para especialistas; el desarrollo del ámbito competencial de todas las especialidades hasta sus mayores cotas; la atención a la especialidad Médico-Quirúrgica; y sobre todo, la implicación del sector sanitario privado, en el que las especialidades de Enfermería son prácticamente ajenas.

Nueva especialidades enfermeras: cubriendo necesidades de cuidados en el sistema de salud

La necesidad de cuidados cada vez más complejos, requiere de competencias adaptadas a esa realidad. Envejecimiento, cronicidad, nuevos problemas sanitarios, usuarios con necesidades más complejas y con cuidados más precisos, requieren de profesionales cada vez más especializados. Disponemos de la formación y los profesionales, pero no permitimos que los ciudadanos se beneficien de todo ello.