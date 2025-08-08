El espectáculo del humorista jerezano, ‘Viaje con nosotros’, puso hace días el cartel de ‘No hay entradas’, lo que supone un nuevo éxito del Ciclo Estival, con producción de La Cochera Cabaret

El Comandante Lara ha vuelto a cautivar al público de la Finca Municipal El Portón con un alud de risas provocado por su espectáculo ‘Viaje con nosotros’. Con grandes dosis de humor y surrealismo, el cómico y monologuista arrancó las carcajadas de las centenares de personas que completaron el aforo del recinto con todas las entradas vendidas desde hacía días.

El evento forma parte del ciclo Estivalh que desarrolla el Área de Eventos, Festivales y Actividades en El Portón dirigido por el edil Andrés García quien, con su equipo, ha programado un verano cargado de conciertos y espectáculos en el Auditorio Municipal al aire libre, en colaboración con La Cochera Cabaret como productora.

En esta ocasión, el jerezano Luis Lara, más conocido como Comandante Lara, hizo un triunfal regreso a Alhaurín de la Torre tras actuar en varias ocasiones anteriores, para dirigir al público tripulante hacia un delirante y divertido viaje en avión pilotado por él mismo y acompañado por sus inseparables Vicente Ruidos y Jesús Tapia durante casi dos horas.

En el transcurso de la travesía, el destacado monologuista trasladó instrucciones precisas para el vuelo mientras conseguía sacar las risas de los presentes con su humor desternillante y chascarrillos, cargados de anécdotas, y alusiones a política y actualidad.

La actuación acaparó, sin duda, un nuevo éxito de Lara en el municipio con todas las entradas vendidas y público de distintos puntos de la provincia, lo que corrobora el éxito absoluto del Ciclo Estivalh, que espera próximas citas en agosto y septiembre con aclamados nombres como Martita de Graná o Santi Rodríguez o El Brujo, entre una amplia programación artística, destinada a sacar de la rutina y provocar risas entre los asistentes.