El evento tendrá lugar el 24 de agosto en el Auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón, a partir de las 21:30 horas. La entrada será gratuita, previa reserva de invitación, con un máximo de dos por persona

La música y los sonidos de Bordón 4 volverán a resonar a través del espectáculo ‘Palacio de cristal’ que pone en escena la orquesta Rompeolas como homenaje al mítico grupo barcelonés. Alhaurín de la Torre acogerá este evento el domingo, 24 de agosto, a las nueve y media de la noche, en el Auditorio al aire libre de la Finca Municipal El Portón dentro del Ciclo Estivalh que se está desarrollando este verano.

El concierto ha sido presentado esta semana por el alcalde, Joaquín Villanova; el edil de Festivales, Eventos y Actividades en El Portón, Andrés García; y los integrantes de la orquesta, Antonio y Juan Bernabé; así como el representante de la empresa productora del evento Ocio y Cultura La Fábrica, Paco Taconyc.

‘Palacio de cristal’ constituye un tributo que Rompeolas, formación de Benalmádena integrada por cuatro cantantes, hace a los creadores de un estilo único dentro de la música española, en lo que será un recorrido por todos los grandes éxitos de la rumba flamenca. El espectáculo, que se estrenó en mayo en Arroyo de la Miel, va a recorrer escenarios de toda España y en él se interpretan temas tan conocidos como »Al Torete’, ‘Que cara más bonita’, ‘Golpes de taberna’, ‘Buscando tus besos’, Cara de gitana’, ‘Luna, no te vayas’ o ‘Palacio de cristal’ que da nombre a este espectáculo.

Bordón 4 fue fundado en Barcelona en 1976 de la mano de cuatro amigos que hacían canciones con letras directas basadas en sus vivencias y las cosas cotidianas con una música de corte alegre. En 2026 se cumplen cincuenta años de su creación y, por ello, Rompeolas ha querido realizar este homenaje tan especial.

El espectáculo será gratuito, previa recogida de invitación, dos por persona, en la propia Finca El Portón o bien a través de internet en www.mientrada.net, desembolsando un pequeño gasto de gestión.

Andrés García ha asegurado que será una noche de «recuerdos y buena música» que además, llega de la mano de este grupo malagueño «que tan bien nos lo hace pasar cada vez que vienen a Alhaurín». El edil ha invitado a todos los alhaurinos y foráneos a acudir a la cita y «cantar y bailar con temazos que todos conocemos».

Desde Rompeolas aseguran que todo partió de una idea del productor Paco Taconyc y se muestran encantados por hacer este homenaje porque se han criado con esta música y les hizo mucha ilusión la propuesta. Además, aseguran: «Hemos trabajado mucho y estamos muy ilusionados» con estos conciertos, ha afirmado Juan Bernabé, integrante del grupo.