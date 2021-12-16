La Junta “ha sacado del cajón proyectos esenciales pero olvidados” para el saneamiento y abastecimiento de la provincia

Fernández Tapia Ruano señala que “la inyección de liquidez a través de las ayudas para los sectores afectados por la pandemia ha sido una prioridad”

El delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha informado en rueda de prensa de las actuaciones ejecutadas en su área por el nuevo gobierno al frente de la Junta de Andalucía en los tres años de legislatura.

En su intervención ha asegurado que “la prioridad en este período ha sido abordar las infraestructuras necesarias para poder garantizar el saneamiento integral y los recursos hídricos de toda la provincia, desde la Costa al interior del territorio”, apuntando que para ello “hemos tenido que sacar del cajón proyectos esenciales pero olvidados hace décadas”.

Al respecto, se ha referido a iniciativas como la EDAR Málaga Norte, el saneamiento de la Costa del Sol o intervenciones como el baipass de Churriana “que llevarán el agua allí donde más se necesita, como es el caso de la Axarquía”.

Además, ha apuntado “la apuesta firme desde el principio de esta legislatura por iniciativas que permitan la subsistencia y la actividad económica de municipios del interior, como es la necesidad de que el trasvase de Iznájar sea una realidad para la comarca de Antequera”.

El delegado territorial ha subrayado “el compromiso mantenido en estos tres años en todo lo relacionado con el agua, desde el tratamiento y depuración de residuales hasta el abastecimiento, tanto para consumo como para riego”.

Fernando Fernández Tapia-Ruano también ha recordado en otra línea de su intervención que la Junta de Andalucía ha aprobado la inversión de 8,9 millones de euros en las obras de defensa del río Guadalhorce, “con objetivo de ampliar la capacidad de desagüe del tramo del Guadalhorce, que actualmente está encauzado a su paso por la localidad de Málaga hasta que se construya el nuevo puente”. La actuación también permitirá reducir a menos de la mitad la superficie de inundabilidad, en concreto, las más de 1.000 hectáreas inundables que existen en la actualidad disminuirán hasta 427, una vez que se ejecuten las obras. Esta superficie coincidirá, casi en su totalidad, con la zona que ocupan las naves del polígono industrial Guadalhorce de la capital malagueña.

Además en actuaciones de limpieza y acondicionamiento de cauces se invertido más de 3,11 millones de euros, de los que 531.000 euros corresponden a actuaciones de carácter preventivo para facilitar las condiciones de desagüe de las cuencas afectadas por el incendio de Sierra Bermeja.

Fernández Tapia-Ruano, que ha considerado este período de “intenso trabajo por adecuar la planificación de la delegación territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca en un etapa difícil marcada por la pandemia del coronavirus” ha concretado las ayudas ofrecidas por el Gobierno andaluz para apoyar a los profesionales más afectados.

“Somos conscientes de la enorme importancia que adquiere el sector agroindustrial para nuestra Comunidad, por lo que el Gobierno andaluz mantiene un apoyo decisivo a las empresas”, puntualizando que las líneas de ayudas en estos momentos son claves de la recuperación económica post crisis, debido a la pandemia generada por el Covid-19.

En el ejercicio FEADER 2021 (que comprende el periodo desde el 16/10/2020 al 15/10/2021) se han abonado 4 millones de euros en la provincia de Málaga para los sectores más afectados por el Covid-19 (bodegas, secaderos de jamones y embutidos, ganaderos y viticultores).

Con esta intervención, “el Gobierno andaluz inyectó liquidez a las pymes agroalimentarias para que pudieran acometer sus inversiones, continuar generando empleo y riqueza en un momento muy difícil como consecuencia de la pandemia del Covid-19“.

Por otro lado, la Junta de Andalucía continua con su respaldo decidido al sector agroindustrial, habiendo concedido en 2020 subvenciones por importe de 13,11 millones de euros a las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector agroalimentario malagueño, 1,96 millones de euros al sector de las industrias del olivar y 6,37 millones de euros a las grandes empresas, entre las que se encuentran las del sector de porcino malagueño.

Depuración de aguas

El delegado territorial de Agricultura, Ganadería y Pesca ha definido como “ hiperactividad licitadora” la actuación de la Consejería en esta materia para poder llegar al objetivo de vertido cero. Con una inversión prevista de 125 millones de euros en la provincia “hemos impulsado 40 actuaciones en materia de depuración demoradas desde hace años”, entre las que se incluye la EDAR Málaga Norte, para lo que los presupuesto de la Junta cuentan este año con una partida de 20 millones de euros.

Respecto a la EDAR Málaga Norte, un proyecto iniciado en el año 2004 y aprobado en 2017 “ es ahora cuando esta infraestructura de enorme importancia para la provincia empieza a ver la luz y vendrá a contribuir a la ‘revolución verde’ que promueve el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno”.

Además, Fernando Fernández Tapia-Ruano ha puesto en valor la intervención para el saneamiento de la Costa del Sol, “un asunto del que llevamos 30 años oyendo hablar, pero sin que se haya hecho nada, a pesar de tener en esta zona una población de 600.000 habitantes que se duplica en verano”.

Por ello, una de las actuaciones más urgentes es la gran tubería que recorre este litoral, el colector principal del saneamiento, ya deteriorado, para lo que se cuenta con una inversión de 400.000 euros.“Ya se ha sacado a licitación el anteproyecto para esta intervención, que supone un cambio de ubicación de la tubería y un complejo trabajo de coordinación con el Estado y los ayuntamientos”, porque se definirá un trazado compatible del colector general con la propia costa, las vías de comunicación y el entorno urbanístico.

Este giro radical en la política de agua en Andalucía, según ha informado, se traduce en en materia de depuración y saneamiento en la licitación de 3 obras (EDAR Málaga norte y EDAR de Almogia y Valle de Abdalajís); una obra en ejecución (la agrupación de vertidos de Alhaurín el Grande y Cártama); la licitación de casi una treintena de proyectos (entre los que se encuentran Casares e Istán); y otros 20 proyectos en redacción.

Abastecimiento

En su intervención, Fernando Fernández Tapia-Ruano ha puntualizado que “ante la existencia de una necesidad vital de infraestructuras hidráulicas” el Gobierno andaluz en estos tres años de legislatura “ha puesto en marcha importantes proyectos, así como ha mantenido el compromiso con aquellas iniciativas, que permitirán el abastecimiento de la población y el riego en las comarcas con mayor necesidad de agua”.

Ha señalado la comarca de la Axarquía “la zona donde prestamos especial atención, ya que ante la escasez de precipitaciones y el bajo nivel que acumula el embalse de La Viñuela es de mayor vulnerabilidad para el abastecimiento y el regadío de los cultivos”.

Por este motivo, ha asegurado que “el trasvase de agua desde la Costa del Sol, gracias a la ejecución de las obras del Baipass de Churriana será fundamental para el futuro de la comarca”.

Además, en esta línea ha recordado las medidas aprobadas para el uso terciario del agua para riegos de la Axarquía, para lo que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo sostenible, ha declarado de emergencia la ejecución de obras de ampliación y mejora del tratamiento terciario de cuatro estaciones depuradoras de aguas residuales en Vélez-Málaga, Torrox-Iara, Torrox Arroyo y Rincón de la Victoria.

Con una inversión de 1,7 millones de euros, “los nuevos equipos para incrementar la disponibilidad de aguas regeneradas para su uso en el riego de explotaciones agrícolas de la Axarquía, aumentará la garantía de abastecimiento y reservará recursos hídricos del embalse de la Viñuela”.

Igualmente como medidas de emergencia frente a la sequía en la comarca de la Axarquía se están ejecutando la puesta en marcha de los pozos del río Chíllar, prevista para primer trimestre del próximo año; el bombeo reversible de la Rosaleda, a través de la tubería propiedad de la Junta de Andalucía que conecta la ciudad de Málaga y la comarca de La Axarquía entre las estaciones de tratamiento de agua potable de el el Atabal y El Trapiche; el aumento de la capacidad de agua salobre de la Estación de Tratamiento de Aguas Potables de El Atabal; así como la mejora estructural de los túneles de trasvase y de las presas de derivación de La Viñuela.

Por otro lado, en la comarca de la Costa del Sol se ha impulsado la interconexión entre el Campo de Gibraltar y Málaga con la autopista del agua, para lo que se prevé en los presupuestos andaluces una partida de 1,5 millones de euros. Se trata de una de las 17 obras de abastecimiento declaradas de Interés de la Comunidad Autónoma en junio de 2020 “que tiene garantizada su ejecución porque se hará con presupuesto del canon del agua”. Su desarrollo se realizará en cuatro tramos: Guadiaro-Estepona, Estepona-Marbella, Marbella-Fuengirola y Fuengirola-Torremolinos.

Y respecto a la comarca de Antequera, Fernando Fernández Tapia-Ruano, ha puesto en valor “el compromiso con el trasvase de Iznájar, donde una vez más este Gobierno autonómico hace historia poniendo encima de la mesa 50 millones de euros, una vez que el Gobierno de España autorice el trasvase de 4,9 hectómetros cúbicos para esta zona”.

Inversiones en caminos rurales

Fernando Fernández Tapia- Ruano ha destacado “el esfuerzo que está haciendo la administración andaluza por restituir el potencial productivo y las infraestructuras de acceso a las explotaciones para que los agricultores y ganaderos puedan transportar sus productos hacia las cooperativas”.

Así, la Junta de Andalucía ha destinado ayudas por una cuantía total de 27,4 millones de euros en la intervención de 255 caminos rurales de titularidad pública de la provincia de Málaga, a través de los diversos planes en sus diversas fases destinados a este fin, Repara, Itínere y Restaura, que están enmarcados dentro del Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Andalucía 2014-2020, así como la orden de Mejora de Caminos Rurales de Entidades Locales en la Convocatoria 2017.

Ayudas Agricultores y Ganaderos

El delegado territorial ha explicado las diferentes líneas de ayudas que en estos tres años ha aprobado la Junta de Andalucía para respaldar el trabajo de los sectores de la agricultura, ganadería y pesca en la provincia del Málaga “reconociendo el enorme esfuerzo y contribución a la modernización y sostenibilidad del sistema productivo y económico andaluz”.

La Junta de Andalucía ya ha abonado en ayudas directas a agricultores y ganaderos los importes correspondientes a los anticipos de la campaña de Solicitud Única 2021 hasta alcanzar la cuantía de 71,11 millones de euros.

En relación a los pagos de la PAC, con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA), se han mantenido en Málaga en torno a 83 millones de euros anuales, habiéndose incrementado en 2021 hasta 92,10 millones de euros, por el abono de las ayudas al almacenamiento privado de aceite de oliva, que han supuesto 9,81 millones de euros.

En cuanto a los pagos del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural – FEADER – (2º pilar de la PAC), que se gestionan a través del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y que ha sido prorrogado hasta 2022, en los ejercicios 2019 a 2021 se ha abonado en la provincia de Málaga 70,24 millones de euros, una cantidad que triplica lo abonado en los ejercicios 2016 a 2018 (21,62 millones).

Este año el abono total de la PAC ha supuesto en la provincia más de 113 millones de euros, ya que a los pagos materializados con cargo al FEAGA (92,10 millones) hay que sumar los fondos FEADER (21,29 millones)

Para la Industria agroalimentaria en materia de transformación, comercialización y desarrollo de nuevos productos agroalimentarios, se han aprobado más de 47,3 millones de euros en ayudas destinadas a PYMES, Olivar y Grandes Empresas. Además a través del Programa Nacional de Apoyo al Sector Vitivinícola se han propuesto en la provincia de Málaga dos ayudas a bodegas de Ronda con una subvención de 844.000 euros.

Ayudas Desarrollo Pesquero

En cuanto a las ayudas del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) se ha resuelto y abonado este año ayudas por más de 1,2 millones de euros para la comercialización y transformación de los productos de la pesca y la acuicultura. Además, en relación a los pagos efectuados al sector pesquero en 2021, la cuantía es superior a 621.000 euros.

Ayudas Promoción Rural

En este apartado las ayudas se han destinado a jóvenes agricultores con una cuantía total de 902.000 euros así como a la modernización de explotaciones con 2,36 millones de euros. Estas subvenciones han beneficiado a un total de 96 ganaderos y agricultores de la provincia de Málaga.

Además para la mejora de regadío se ha resuelto una subvención por un valor superior a 3 millones de euros; y para emprendedores, asociaciones y administración local la cuantía ha superado los 4 millones de euros.