La hermandad de la barriada organiza en colaboración con el Ayuntamiento esta tradicional cita. La salida del patrón tendrá lugar a las 19.00 horas, tras la eucaristía en la capilla del colegio prevista a las 18.00

La barriada de El Peñón volverá a vivir el próximo 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajador, una de sus jornadas más señaladas con la celebración de la festividad de San José Obrero, patrón de este emblemático enclave alhaurino. Como cada año, vecinos y devotos se volcarán con una cita que aúna tradición, fe y convivencia.

Los actos comenzarán por la tarde con la misa en honor al santo, que tendrá lugar en la capilla del Colegio El Peñón y que se espera cuente con una notable asistencia de fieles y residentes de la barriada. Tras la eucaristía, a las 19 horas dará comienzo la esperada procesión de San José Obrero, que recorrerá las calles principales de la barriada acompañado por numerosos hombres y mujeres que portarán la imagen de San José Obrero.

El acompañamiento musical volverá a poner el ambiente solemne y festivo al desfile procesional, mientras que asociaciones y colectivos vinculados a la Hermandad de San José Obrero y a la Asociación de Vecinos del Peñón participarán activamente en el cortejo, portando estandartes y enseres tradicionales.

Desde la organización se invita a todos los vecinos y visitantes a sumarse a esta celebración. La procesión culminará con el regreso de la imagen a su templo tras recorrer las calles del Peñón en un ambiente de fervor popular.