Bajo el título de ‘Pioneras’ y ‘Ponte en mi lugar’, van dirigidas al alumnado de los colegios e institutos locales con el objetivo de fomentar valores como el respeto y la convivencia, así como recordar algunas etapas y movimientos históricos relacionados con la lucha feminista

El Ayuntamiento ha presentado dos nuevos proyectos educativos de carácter pionero, bajo los títulos “Pioneras” y “Ponte en mi lugar”, dirigidos al alumnado de los centros educativos del municipio y orientados a promover la igualdad de género, la educación en valores y el desarrollo de la empatía.

El proyecto “Pioneras” está destinado al alumnado de Educación Secundaria de los institutos locales, así como a la ciudadanía en general. Se trata de una propuesta educativa innovadora que combina una línea de tiempo interactiva de diez metros con dinámicas de aprendizaje activo.

A través de este recorrido, se abordan distintas etapas y movimientos clave en la lucha por los derechos de las mujeres, como el sufragio femenino, la incorporación de la mujer al ámbito laboral, las diferentes olas del feminismo, el movimiento “No-Bra”, la consolidación del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer o el movimiento “Me Too”, entre otros hitos relevantes. La iniciativa se completa con un juego tipo trivial en formato de gran tablero de cinco metros, en el que el alumnado participa por grupos, reforzando así el aprendizaje cooperativo mediante preguntas vinculadas a los contenidos trabajados.

Por su parte, el proyecto “Ponte en mi lugar” está dirigido al alumnado de Educación Primaria y se centra en el desarrollo de la empatía como herramienta educativa fundamental.

La actividad se desarrolla sobre una alfombra vinílica de aproximadamente seis metros, en la que se plantean distintas situaciones cotidianas que pueden incluir comportamientos machistas. En cada casilla, los niños y niñas deben identificar emociones y reflexionar sobre cómo se sentiría la otra persona ante cada escenario. El objetivo es fomentar la capacidad de ponerse en el lugar del otro, comprendiendo el impacto emocional de determinadas conductas y promoviendo valores como el respeto, la igualdad y la convivencia.

Durante la presentación, la concejala de Asuntos Sociales, María del Carmen Molina, ha destacado ambos proyectos como herramientas innovadoras que permiten trabajar la igualdad y la prevención desde una perspectiva educativa, participativa y cercana.

Con estas iniciativas, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con una educación activa, inclusiva y orientada a la sensibilización social desde las primeras etapas formativas.