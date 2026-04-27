Diversos colectivos protagonizan una jornada de sensibilización en el Parque Natural Montes de Málaga

Una decena de colectivos de voluntarios y profesionales de los servicios de Medio Ambiente y Emergencias han llevado a cabo una jornada de sensibilización y concienciación ciudadana en el Parque Natural Montes de Málaga de cara a prevenir incendios forestales en los parajes de la provincia malagueña.

La jornada se ha celebrado en la zona recreativa “Torrijos”, un área muy sensible del Parque Natural Montes de Málaga, y en ella han colaborado activamente Agentes de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA-INFOCA) Protección Civil de Málaga (Ayuntamiento de Málaga), la organización no gubernamental WWF, el colectivo ciudadano Málaga por la Regeneración, la Asociación de Amigos del Jardín Botánico de la Concepción, el grupo empresarial ARKEA y voluntarios de la asociación Legión 501 caracterizados como personajes de la saga Star Wars.

Gracias a esta actuación, en la que también ha participado el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Málaga, José Antonio Víquez, unos 200 visitantes y usuarios de la zona recreativa han recibido información detallada sobre el riesgo de incendios forestales y de buenas prácticas ante el inicio de la época de peligro medio (1 de mayo), así como han podido disfrutar de un extenso programa de juegos didácticos de temática ambiental dirigidos a grupos familiares, amigos y jóvenes, con el apoyo de una zona de exposición con paneles educativos.

Asimismo, el objetivo principal de la misma ha sido sensibilizar y concienciar a los usuarios de las áreas recreativas y de otros equipamientos de uso público sobre la prohibición de uso del fuego en terrenos forestales durante la época de peligro alto: del 1 de junio al 15 de octubre de cada año.