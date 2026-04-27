La provincia de Málaga ha vuelto a poner en valor su evolución y proyección de futuro durante la celebración del Día de la Provincia, un acto institucional que ha servido para destacar tanto los logros alcanzados como los retos pendientes en materia de desarrollo, cohesión territorial y servicios públicos.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, subrayó durante su intervención que Málaga se ha consolidado como “un caso de éxito”, gracias a su dinamismo en sectores como el turismo, la tecnología, la cultura o el emprendimiento. No obstante, incidió en la necesidad de seguir avanzando desde la colaboración institucional y social para mantener ese crecimiento de forma equilibrada.

En este sentido, puso el foco en algunos de los principales desafíos actuales, como el acceso a la vivienda, la movilidad o la capacidad energética, señalando especialmente la importancia de mejorar las infraestructuras ferroviarias. Entre las prioridades, destacó el refuerzo de la red de Cercanías tanto en la Costa del Sol como en el Valle del Guadalhorce, así como la necesidad de avanzar en el proyecto del tren litoral.

Salado también apeló a evitar la concentración de oportunidades en determinados puntos de la provincia, defendiendo un modelo que garantice el desarrollo de los municipios del interior. “No podemos dejar atrás a nuestros pueblos”, señaló, en referencia al equilibrio territorial como eje fundamental del crecimiento.

El acto, celebrado en el centro cultural Villa de Ardales, incluyó la entrega de las Medallas de Oro de la Provincia a diversas entidades y colectivos que han contribuido de forma destacada al desarrollo social, cultural y económico de Málaga. Entre los reconocidos se encuentran el grupo musical Danza Invisible, la Asociación Alhelí, la Cámara de Comercio de Málaga, la empresa Román y Martos y el colectivo AMIVEL.

Asimismo, el municipio de Ronda recibió una mención de honor por su actuación solidaria durante los temporales del pasado mes de febrero, destacándose como ejemplo de cooperación entre localidades en situaciones de emergencia.

Durante su discurso, el presidente provincial también puso en valor la capacidad de respuesta de la sociedad malagueña en momentos difíciles, apelando a la unidad y a los valores colectivos como base del progreso. “Una provincia no solo se construye con infraestructuras, sino también con solidaridad, cultura y compromiso”, concluyó.